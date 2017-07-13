Beştepe’de hüzün… Erdoğan gözyaşlarına boğuldu

İkiz şehitler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babaları Ali Oruç'un okuduğu şiir sırasında salonda birçok kişi gözyaşlarını tutamadı. Hüzün seli yaşanan salonda Cumhurbaşkanı Erdoğan da gözyaşlarını tutamadı.

15 Temmuz Şehitleri Anma Programı Ak Saray’daki Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde başladı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Harekât Merkezi’nde görevliyken şehit olan polis memuru Mehmet Oruç ile ikizi Ahmet Oruç’un babası Ali Oruç’un törende yaptığı konuşmada yazdığı şiiri okuması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip’i ve salonda bulunanları duygulandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi. Ali Oruç’un şiirinin bitiminden sonra salonda bulunanlar başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere şehit babasını ayakta alkışladı. Şehit babası da salondakilerle birlikte ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ diye slogan attı. (DHA)