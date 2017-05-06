Beyin ölümü gerçekleşti, organları bağışlandı

Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi’ndeki Hürriyet Anadolu Lisesi’nde dün 10’uncu sınıf öğrencisi arkadaşı 16 yaşındaki Nilüfer Acar’ı sınıf içinde tabancayla başından vurduktan sonra aynı silahla intihara kalkışan Hasan Can’ın beyin ölümü gerçekleşti.

Olaydan sonra kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde duran kalbi çalıştırıldıktan sonra yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Hasan Can'ın beyin ölümü gerçekleşince ailesi de çocuğun vasiyeti üzerine tüm organlarının bağışlanmasını kabul etti.

Bu gelişme üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından organ nakli sırası bekleyenler arasında eşleştirmelerin devam ettiği, bu işlemin tamamlanmasının ardından operasyona başlanacağı bildirildi.

Hasan Can, arkadaşını vurmadan önce WhatsApp grubunda yazdığı mesajda, “Pazartesi 3- 5 çiçek koyarsınız sıraya sonra unutun bitsin gitsin. İşte bana kalsa o çiçekleri de koymayın. Organım oyum buyum neyim varsa sağa sola dağıtın bağışlayın. Yaşarken bir işe yaramadım, bari ölünce bir işe yararım” demişti. DHA