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Beyoğlu’nda 3 katlı binada yangın

Beyoğlu, Şehit Muhtar Mahallesi, Doğramacı Şakir Sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk bir bina alev alev yandı.

03:1827 Aralık 2017
Haberler Gündem
Beyoğlu’nda 3 katlı binada yangın
Beyoğlu, Şehit Muhtar Mahallesi, Doğramacı Şakir Sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk bir bina alev alev yandı.

İddialara göre; gece saat 01.20 sıralarında sokak üzerinde bulunan metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı.

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Alevler kısa süre içerisinde bütün binayı sararken vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde Beyoğlu ve Şişli İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

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Yangın yan binaya da sıçradı. Bu binada yaşayanlar çevredeki vatandaşlar tarafından dışarıya çıkartıldı. Müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışması yapıldı.

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MAHALLE SAKİNLERİ DE İTFAİYE EKİPLERİNE YARDIM ETTİ

Bazı vatandaşlar da itfaiye erlerine hortumları taşımalarında yardım etti.

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Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.
DHA

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