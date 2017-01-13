Beyrut-Londra uçağında çıkan kavga İstanbul’da sonlandı!

Daily Mail’in haberine göre, yaklaşık 10 bin feet irtifada iki yolcu arasında çıkan kavga nedeniyle uçak İstanbul’a acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Daily Mail’in haberine göre, yaklaşık 10 bin feet irtifada iki yolcu arasında çıkan kavga nedeniyle uçak İstanbul’a acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Daily Mail’in haberine göre, yaklaşık 10 bin feet irtifada iki yolcu arasında çıkan kavga nedeniyle uçak İstanbul’a acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Şoke eden olayın görüntüleri de yayımlandı. Videoda, daha genç olan yolcunun, yaşlı yolcuyu defalarca yumrukladığı görülüyor. Kavga eden iki adamı ayırmak için diğer yolcular da araya giriyor.

Beyrut’taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı’ndan İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitmek için havalanan uçaktaki olayın Çarşamba günü yaşandığı bildirildi.