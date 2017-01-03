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Bıçaklanan kişi balkondan atladı

Reina saldırganını aramak için Zeytinburnu'nda bir adrese operasyon düzenleyen polisler, balkondan önlerine düşen yaralı şahsı görünce neye uğradıklarını şaşırdı.
09:003 Ocak 2017
Gündem
Bıçaklanan kişi balkondan atladı
Reina saldırganını aramak için Zeytinburnu'nda bir adrese operasyon düzenleyen polisler, balkondan önlerine düşen yaralı şahsı görünce neye uğradıklarını şaşırdı.

Reina’daki terör saldırısı ile ilgili gelen ihbarları değerlendiren Terörle Mücadele ekipleri operasyonlarını sürdürüyor. Çalışmalar sırasında polis bazı sokakları kapattı.

O adreslerden birinde ise dün gece oldukça ilginç bir olay yaşandı. Emniyet güçlerinin operasyon yaptığı bölgedeki bir binada iki kişi birbirleriyle kavga etti. Kavga sırasında iki kişiden biri bıçaklandı. Bıçaklanan kişi balkondan aşağı atladı, polislerin önüne düştü. Polis, bıçaklanan kişiyi ambulansla hastaneye kaldırırken bıçakladığı ileri sürülen kişiyi de gözaltına aldı.

DHA

Son güncelleme: 09:2503.01.2017
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