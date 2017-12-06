Bıçaklanıp yakılmıştı… Sanık için şok karar

İzmir'in Buca ilçesinde, bıçaklandıktan sonra evi ateşe verilerek yakılan Sibel Çelik'in cinayet zanlıları Halil Y. ve ağabeyi Selman Y.'nin "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası ile yargılandığı davaya devam edildi. Firari sanık Halil Y. hala yakalamazken, diğer tutuklu sanık mahkeme tarafından tahliye edildi. Yakılarak öldürülen Çelik'in annesi Cemile Çelik sanığın tahliye kararı sonrası mahkeme heyetine, "Benim yavrum ne haldeydi gördünüz mü? Nasıl tahliye edersiniz" diyerek isyan etti.

Olay, 12 Temmuz 2016’da Buca ilçesinde meydana geldi. Bir evde çıkan yangında yanan bazanın altında bir ceset olduğu ve bu cesedin Sibel Çelik’e ait olduğu tespit edildi. Öldüğünde henüz 24 yaşında olan Sibel, aynı zamanda kanser tedavisi de görüyordu. Olaydan sonra Çelik’in cinayet zanlısı olarak aranan sevgilisi Halil Y. hala yakalanamazken, Halil Y.’nin ağabeyi Selman Y. yakalanıp tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten savcı, zanlılar Halil Y. ve Selman Y.’ye “tasarlayarak adam öldürmek” suçundan müebbet hapis cezası talep etti. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen dördüncü duruşmaya tutuklu sanık Selman Y., Sibel Çelik’in annesi Cemile, babası Süleyman Çelik, müştekilerin avukatı Sibel Önder, sanık avukatı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen katıldı. Mahkeme başkanı firari sanık Halil Y.’nin hala yakalanamadığını belirtirken, sanık Selman Y.’nin telefon HTS kayıtlarında olay gecesi saat 22.00’ye kadar evde olduğu ve 22.00’den sonra evden ayrılıp başka bir bölgede olduğunun bilirkişi raporlarında belirtildiğini söyledi.

SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ

Sanık Selman Y., bilirkişi raporuna bir diyeceğinin olmadığını belirterek, o gece 22.00’de evden ayrılıp Buca Evka 1 Mahallesi’nde oturan arkadaşının evinde kaldığını söyledi. Sibel Çelik’in annesi Cemile ve babası Süleyman Çelik ise olayın asıl failinin bir an önce yakalanıp adalet karşısında cezasının verilmesini istedi. Duruşma savcısı verdiği mütalaasında, firari sanık Halil Y.’nin yakalama emrinin devamına karar verirken, tutuklu sanık Selman Y.’nin tutukluluk halinin devamını talep etti. Sanık avukatı, olayda asıl failin firari sanık Halil Y. olduğunu, müvekkili Selman Y.’nin sadece firari sanığın kardeşi olması ve olay öncesi evde olmamasından tutuklandığını belirterek, müvekkili Selman Y.’nin tahliyesini talep etti. Müştekilerin avukatı Sibel Önder, “Bilirkişi raporuna göre sanık Selman’ın cep telefonu sinyal bilgilerinin sanık Halil’in uzağındaki baz istasyonundan sinyal verdiği yönünde olduğu kabul edilse de, sanık Selman’ın telefonla görüşme yaptığı yerlerin olayın olduğu eve yakın. Sanık Selman’ın olaydan hemen sonra Diyarbakır’a gitmiş olması, kardeşinin evinin yandığını öğrenmesine rağmen merak edip eve gitmemiş olması nedeniyle atılı suçu işlediğini düşünüyoruz. Sanık Selman’ın serbest bırakılması delillerin karartılmasına yol açacaktır. Bu nedenle tutukluluk halinin devam edilmesi karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

MAHKEME TAHLİYE ETTİ

Mahkeme heyeti, firari sanık Halil Y. hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenmesine, sanık Selman Y.’nin tutuklu bulunduğu süre nedeniyle tahliyesine karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmanın ileri bir tarihe erteledi. Öte yandan, sanık Selman Y.’nin tahliyesine bir mahkeme üyesi karşı oy kullanırken, tahliye kararı oy çokluğuyla alındı. Tahliye kararının ardından önce bıçaklanıp ardından yakılarak öldürülen Sibel Çelik’in annesi Cemil Çelik mahkeme heyetine ağlayarak, “Benim çocuğumun halini gördünüz mü, nasıl öldürüldü biliyor musunuz? Nasıl tahliye edersiniz” diye isyan etti.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz 12 Temmuz Salı günü saat 03.30 sıralarında, Kuruçeşme Mahallesi 205/27 Sokak'taki 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangını gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale sonrası alev kaplayan daireyi kısa sürede söndürdü. İki odalı dairenin içerisi kullanılamaz hale gelirken, inceleme yapan itfaiye ekipleri evde bir kadının yanmış cesedini baza içinde buldu. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede yanmadan önce bıçaklandığı ve cesetten akan kanın yerde olduğu saptandı. Bıçaklandıktan sonra bazanın içine atılan kadının üzerine de yatak yığıldığı belirlendi. Yapılan inceleme sonrası cesedin Sibel Çelik’e ait olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, önce bıçaklanıp daha sonra yakılarak feci şekilde hayatını kaybeden Sibel Çelik ile Halil Y.'nin 6 ay önce tanışıp sevgili oldukları ve nişanlılık hazırlıkları yaptıkları öğrenildi. Sibel Çelik'in ailesinin Halil Y. ile ilişkisini onaylamadığı ileri sürüldü. Olay sonrası Sibel Çelik’in katil zanlısı olarak aranan sevgilisi Halil Y. yakalanamazken, Halil Y.’nin ağabeyi Salman Y. yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kardeşi de denizde boğuldu

Sibel Çelik'in kardeşi Şakir Çelik'in de 2015 yılında Nisan ayında denizde boğulduğu ortaya çıktı. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde eğitim veren Anafartalar İşitme Engelliler Özel Eğitim Meslek Lisesinden, aralarında Çelik'in kardeşi işitme engelli Şakir Çelik'in de bulunduğu 10 öğrenci ve iki öğretmen, bir AB projesi kapsamında 4 Nisan 2015'te İspanya'ya gitti. Grup, Malaga'daki tatil beldesi Marbella'da denize girdi. Öğrencilerden Şakir Çelik ve 18 yaşındaki Serdar Fidan ile Bilgisayar öğretmeni 30 yaşındaki Ümit Nalbant, dalgaların etkisiyle boğularak can verdi.

(AŞ-SÜ-Y)

06.12.2017 17:05:44 TSI

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