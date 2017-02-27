Bıçaklı saldırıda ölen astsubay memleketinde toprağa verildi

Ankara'daki evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Astsubay Başçavuş 37 yaşındaki Bekir Uyanık'ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Kızılören İlçesi'nde toprağa verildi.

Ankara Keçiören’deki evinin önünde önceki gün gece maskeli kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan Astsubay Başçavuş Bekir Uyanık, yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası Bekir Uyanık’ın cenazesi dün akşam toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar’ın Kızılören İlçesi’ne bağlı Türkbelkavak Köyü’ne getirildi. Bugün, Bekir Uyanık için köyde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Kılıçaslan, Kızılören Kaymakamı Adem Can, Kızılören Belediye Başkanı MHP’li Ali Erol, askeri erkan, çevre ilçe ve köylerden vatandaşlar katıldı.

Evin önünde helallik alınması sırasında Bekir Uyanık’ın ağabeyi Mehmet Uyanık baygınlık geçirdi. Bekir Uyanık’ın eşi Ayşe, çocukları 11 yaşındaki Nevzat Cahit ve 6 yaşındaki Ertuğrul Uyanık da Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak ağladı. Anne Fatma ise tabuta sarılarak, “Dayanamam Bekir’im sana. ‘Allah sabır versin diyorsunuz’ sabredemiyorum artık. Bekir’im, ah kuzum ah” diye gözyaşı döktü. Helallik alınması sonrası kılınan namazın ardından Bekir Uyanık’ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)