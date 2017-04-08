Bilal Erdoğan: Bu millet her zaman diktatörlere haddini bildirmiştir

Bilal Erdoğan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziantep Teşkilatı tarafından bir restoranda düzenlenen toplantıya katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmasında "Bu millet her zaman diktatörlere haddini bildirmiştir. Bu millete bunu artık yediremezsin" dedi.

Bilal Erdoğan toplantıda şunları söyledi;

“Ne yaptılar Menderes’e, idam ettiler. Menderes’i idam ederken Avrupa ne yaptı. İzledi. O karanlık CHP zihniyeti ne yaptı? Ellerini ovuşturdu. Çanak tuttu. Koalisyon, ekonomik krizler, margarin, tüp ve benzin kuyrukları bunların yaşandığı yıllar oldu. Ardından darbe olsun da, ordu yönetime el koysun diye. Hani diyorlar ya bu ülkede diktatörlük olacak, tek adamlık olacak diye. Bu millet her zaman diktatörlere haddini bildirmiştir. Bu millete bunu artık yediremezsin.Sonra merhum Özal’a ne oldu bilmiyoruz. Zehirlediler mi? Ne yaptılar bilmiyoruz. 90’lı yıllar kayıp yıllar oldu. Merhum Özal’ın Cumhurbaşkanı olduğundan AK Parti’nin iktidarına kadar geçen sürede, o 12-13 yıllık sürede, AK Parti iktidarının denk başarısına sahip bir iktidar olmuş olsaydı, bugün milli gelirimiz 10 bin 500 dolar değil, 21-22 bin dolar seviyesinde olacaktı. Bize ne kadar yıllar kaybettirdiklerini görebiliyor musunuz? Bu milletin güçlenmesini, o Çanakkale’de destan yazan, bağımsızlığına aşık olan bu milletin dünyaya yeniden adalet getirmesini çekemeyenler bu millete her zaman diz çöktürmek istediler. Bunun için içerideki maşalarını kullandılar. Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz 14 yılda parti kapatmak, gezi kalkışması, 17-25 Aralık, Kobani olayları, 15 Temmuz, tüm bunlara rağmen bu gemiyi sağ selamet buralara kadar getirmeyi başardı. Allah kendisinden razı olsun. Çalıştı, çabaladı gece gündüz, dur durak bilmeden kendini milletine adadı. Ama Tayyip Erdoğan’dan sonra ne olacak. Tayyip Erdoğan’dan sonra bu ülke koalisyonlarla mı uğraşacak. Yeniden ekonomik krizlerle mi uğraşacak. Onun için 15 Temmuz’da milletin verdiği mesajın, milletin adeta cephede edindiği kazanımların kurumlaşması için bu önümüzdeki halk oylaması çok önemlidir”

İHA