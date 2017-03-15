Bilal Erdoğan: Tayyip Erdoğan hapse girdiği zaman Avrupa’dan bir siyasetçi kapısını çalmadı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye karşı tutumlarına tepki göstererek, "Tayyip Erdoğan hapse girdiği zaman Avrupa'dan bir tane siyasetçi kapısını çaldı mı? Hayır. Ama teröristler hapse girdiği zaman Avrupa ülkelerinin büyükelçileri topluca mahkeme salonlarını aşındırdı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA’nın Tokat Şubesi’nin açılış törenine katılmak üzere kente geldi. Amasya’dan karayolu ile kente gelen Bilal Erdoğan, TÜGVA’nın Yeşilırmak Mahallesi’nde bulunan şubesine geçti. Bilal Erdoğan’ı, Vali Cevdet Can, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile il protokolü karşıladı. Çok sayıda kişinin katıldığı açılışta konuşan Bilal Erdoğan, TÜGVA’nın öneminden bahsetti.

‘OLACAK İŞ DEĞİL’

Türkiye’nin önünde önemli bir referandum sürecinin bulunduğunu söyleyen Bilal Erdoğan, son dönemde bazı Avrupa ülkeleriyle yaşanan gerginliğe de değindi. Bilal Erdoğan şunları söyledi:

“Bu referanduma doğru zaman azalırken bu hafta gündemi Avrupa ile ilişkilerimiz işgal etti. Bir yandan ana muhalefetin bu anayasa değişikliği ile ilgili bir takım bilgilerden bir haber olduğunu öğrenmiş olduk. Bir yandan Avrupa’nın PKK, FETÖ, DHKP-C teröristlerini beslerken, onların yaptığı hayır kampanyalarına desteğini gazetelerinin manşetleri ile verirken, evet kampanyasını yapmak için oraya giden bakanlarımıza izin vermemelerini, onları alçakça sınır dışı edişlerini izledik. Şimdi bunları anlamaya çalışıyoruz. Birçok insan şaşkın. Başbakanları bile böyle bir şey dünyada pek görülmüş bir şey değil diyor. Aslında güya kendini böyle methi etmeye çalışıyor. Kimsenin yapamayacağı bir şeyi yaptığını iddia ediyor. Dünyada 1961-1963 yılında birçok ülkenin taraf olduğu konvansiyon imzalanan belli iki müttefik ülkeden birinin diğerinin bakanının, bürokratının sınır dışı etmesi, gözaltına alması olacak iş değil. Bunun bahanesi işte güvenlik endişeleri. Hayır kampanyalarını yapanların güvenlik riski yok ama evet kampanyaları yapanların güvenlik riski var. Ama Avrupa’da maalesef bu ırkçı faşist dalgalar yükselişte. Bunu kendileri de biliyor. Şimdi bu niye yükselişte bunun sebebini araştıralım. Bunun sebebi biz miyiz? Bunun sebebi Müslümanlar mı? İlla diyorlar ki bunun sebebi teröristler. Yani sen teröristler terör işliyor diye kendi değerlerinin olduğunu iddia ettiğin insan haklarından, demokrasiden, özgürlükten vaz mı geçiyorsun Avrupa?”

‘EY AVRUPA İKİ YÜZLÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ’

Avrupa’nın insan haklarını ayaklar altına aldığını söyleyen Bilal Erdoğan, şöyle devam etti:

“İnsan haklarını ayaklar altına aldılar, burunlarının dibinde 250 bin Boşnak katledilirken seyirci kalarak. Irak’ta, Suriye’de 1 milyonu aşkın insan katledilirken seyirci kalarak. 5-6 tane Fransız terör mağduru olduğu zaman hayatını kaybettiği zaman bütün Avrupa bir araya geldi, bizim şehirlerde terör eylemleri olduğu zaman Avrupa’nın sesi çıkmadı. 15 Temmuz’da 240’ı aşkın şehidimiz, iki bini aşkın gazimiz olduğu zaman, meclisimiz bombalandığı zaman Avrupa’dan ses çıkmadı. Çünkü Avrupa demokrasi, insan hakları, özgürlükler dediği zaman sadece işine geldiği yere kadar bunu savundu. Kendisi için olduğu zaman savundu, Türkiye için olduğu zaman savunmadı. Tayyip Erdoğan hapse girdiği zaman Avrupa’dan bir tane siyasetçi kapısını çaldı mı, hayır. Ama teröristler hapse girdiği zaman Avrupa ülkelerinin büyükelçileri topluca mahkeme salonlarını aşındırdı. Ey Avrupa bu ikiyüzlülüğünü biz görüyoruz ama sen bu ikiyüzlülükle nereye varacaksın.”

Bilal Erdoğan, 16 Nisan’da gerçekleşecek olan referandumda ‘Evet’ desteği istedi. Bilal Erdoğan konuşmasının ardından TÜGVA Şubesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

DHA