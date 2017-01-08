Biletsiz yolcunun valizinden bunlar çıktı!

Rize’den İstanbul’a giden biletsiz bir yolcunun valizinde yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından bugün Rize'nin Fındıklı İlçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde gerçekleştirilen yol denetimleri sırasında, Gürcistan'ın Batum şehrinden hareket edip İstanbul'a gitmekte olan uluslararası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs durduruldu. Kimlik kontrolleri sırasında aracı biletsiz bindiği tespit edilen U.K'nın durumunda şüphelenilerek valizi arandı. U.K'nın valizinde 5 adet tabanca ele geçirildi. Ruhsatsız ve el yapımı olduğu anlaşılan tabancalara el konulurken U.K Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. İHA