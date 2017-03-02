Binbir surat Murad’a 45 yıl hapis

Kayıp şahısların kimliklerini kullanarak yaklaşık 1 milyon liralık kredi çektiği iddia edilen sanık, 45 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Bursa'da bir bankadan kredi çekerken yakalanan ve üzerinden 15 tane farklı sahte kimlik çıkan Afganistan uyruklu Murad K. (46), 7. Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı. Hakkında 87 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan ve her kimliğe şekil değiştirip kendi fotoğrafını yapıştırdığı iddia edilen Murad K., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Sanık ilk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayarak, “Bana bütün iftiraları kardeşim attı. Bana, ‘Sana öyle bir oyun oynayacağım ki içeriden bir daha çıkamayacaksın' demişti. Bu onun oyunudur. Ben haksız yere içeride yatıyorum. 1.5 senedir tutukluyum. Tahliyeme karar verilmesini istiyorum. Ben tahliye olursam yine bütün mahkemelere katılacağım. Söz veriyorum, kaçmayacağım” dedi.

45 yıl 9 ay hapis cezası

Sanık son sözünde, yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesini istedi. Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanığa 45 yıl 9 ay 30 gün hapis, 26 bin lirada para cezası verdi. (İHA)