Bin bir surat Murat’a kötü haber

Kayıp şahısların kimliklerini kullanarak yaklaşık 1 milyon liralık kredi çektiği iddia edilen ve 45 yıl 9 ay hapse mahkum edilen sanığın cezasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi onadı.

Bursa'da bir bankadan kredi çekerken yakalanan ve üzerinden 15 tane farklı sahte kimlik çıkan Afganistan uyruklu Murad Keyman (46), 7. Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkmıştı. Hakkında 87 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan ve her kimliğe şekil değiştirip kendi fotoğrafını yapıştırdığı iddia edilen Murat Keyman, ifadesinde, “Bana bütün iftiraları kardeşim attı. Bana, ‘Sana öyle bir oyun oynayacağım ki içeriden bir daha çıkamayacaksın' demişti. Bu onun oyunudur. Ben haksız yere içeride yatıyorum. 1.5 senedir tutukluyum. Tahliyeme karar verilmesini istiyorum. Ben tahliye olursam yine bütün mahkemelere katılacağım. Söz veriyorum, kaçmayacağım” dedi.

45 yıl 9 ay hapis cezası onandı

7. Ağır Ceza Mahkemesi Mahkeme heyeti, Murad Keyman’a 45 yıl 9 ay 30 gün hapis, 26 bin lirada para cezası vermişti. Bunun üzerine sanık ve avukatı kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşdı. 22. Ceza Dairesi yapılan inceleme sonucunda sanığa yerel mahkeme tarafından verilen cezayı onadı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, toplanan delillerin mahkeme kavuşturmasına uygun olduğu, sanık ve avukatının itirazının kabul edilmeyerek, istinaf başvuruların reddine oy birliği ile karar verdiğini açıkladı.

(İHA)