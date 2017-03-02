Binali Yıldırım Ankara’da

Başbakan Yıldırım, “15 Temmuz darbe girişimi - Küresel Satranç” temalı Uluslararası Demokrasi Kongresine katılıyor...

Yıldırım’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

– Avrupalı dostlarımızın bir kısmı maalesef 15 Temmuz’da gerektiği gibi durmadı, açık bir şekilde bu darbe girişimini kınamadı ve Türkiye ile dayanışma içerisinde olmadılar.

– 15 Temmuz artık bizim için herhangi bir gün değildir. Demokrasi şehitlerimizi anma günüdür.

– 15 Temmuz’da verilen mücadele tüm dünyaya bir mesajdı. Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç yok.

– Darbecilere milletimizle omuz omuza durarak karşı koyduk. Darbecilere darbeyi vurduk.

– Türkiye bir daha darbelerle, bir daha vesayet heveslilerinin girişimleriyle muhatap olmayacak. 16 Temmuz sabahı, nasıl karanlıktan aydınlığa uyandıysa bu ülke, bundan böyle 16 Nisan’la birlikte artık bir daha vesayetlerin, demokrasi dışı güçlerin heveslerinin, hayallerinin hayata geçmeyecek şekilde yok olduğu bir günü bu büyük ülkeye inşallah kazandıracağız.

BU KADAR BÜYÜK BİR İHANET YAŞANMADI

– Daha önce bu kadar büyük bir ihanet yaşamadı bu millet. Üstelik FETÖ’cü hainler bu acıların hepsini bütün dünyanın gözü önünde bize yaşattılar. Bundan böyle bu asil millete hiç kimse böyle kötülükler yapamayacak.

– AK Parti iktidarında darbeciler dersini aldı. Halkın gücü tankın gücünü yendi.

– O gece darbecilerin ilk hedefi Sayın Cumhurbaşkanımızı alaşağı etmek, seçilmiş hükümeti devirmek, parlamentoyu kapatmaktı. Bunu başaramadılar. Milletine ve ordusuna layık bir cumhurbaşkanı ve hükümet olarak, omuz omuza durarak karşı durduk. FETÖ’cü hainler, halktan gasp ettikleri uçakları, helikopterleri, tankları milli iradenin merkezi Meclis’in tepesinden bombalar yağdırdılar. Bombalara rağmen milletvekillerimiz Meclis’ten ayrılmadılar, bu alçaklığa karşı kahramanca direndiler. Hainler tankların önüne çıkan vatandaşlarımızın üzerine yağmur gibi kurşun yağdırdılar. 250 kardeşimiz şahadet şerbetini içti.

– Şimdi Allah’a şükür çok daha güçlüyüz. 16 Nisan’da çok büyük bir değişime imza atacağız.

– Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ülkemiz mevcut sistemin yol açtığı boşlukları da dolduracak. Zaman kaybetmeden muasır medeniyetler seviyesine kararlı bir şekilde yürüyeceğiz.

GEÇİCİ İŞÇİLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

– Geçici orman işçilerinin taleplerini çözeceğiz. Mevsimlik işçi, geçici işçi, taşeron işçisi v.b önemli bir sorunumuz var. Popülizm yapmayacağız. Bu konuda arkadaşlara talimat verdim gereken yapılacak. İnşallah çözeceğiz.