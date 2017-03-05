Binali Yıldırım: FETÖ itleri hesap verecek

Başbakan Binali Yıldırım, Bingöl'de vatandaşlara referandumda 'evet' çağrısı yaptı.

İşte Binali Yıldırım’ın konuşmadan satır başları…

1982’de en fazla ‘Hayır’ oyu Bingöl’den çıktı. Darbe kalıntılarından bu anayasayı temizleme görevi yine Bingöl’e düştü. Darbe Anayasası’nın son kırıntılarını temizlemeye hazır mısınız? 15 Temmuz’da FETÖ teröristleri bütün gücüyle geldi ama emaneti teslim etmedik. Bin yıldır bu topraklardayız, daha nice yıllar bu topraklarda birlikte yaşayacağız.

FETÖ’NÜN İTLERİ DE KENDİSİ DE HESAP VERECEK….

Asker kılığına girmiş 3-5 haine ülkeyi bırakacak göz var mı bizde? FETÖ’nün itleri de kendisi de hesap verecek.Oynanan oyunların farkına varalım, tuzaklara görelim, birlikte hareket edelim. Bizleri Kürt, Türk, Zaza, Laz diye ayırmaya çalışıyorlar. Bu toprakların insanı tüm tuzakların farkında.

ALLAH’IN BİRLEŞTİRDİĞİNİ KİM AYIRABİLİR

Bundan böyle kimseye, kimse üzerinde üstünlük taslamayacak, kibir gurur üzerinde olmayacak. Herkes barış ve özgürlük içerisinde yaşayacak.Teröre amansız mücadele verdik. Türk-Kürt arasına girmeye çalışan alçak PKK terör örgütüne karşı amansız mücadele sürdürdük. Sürdüreceğiz. Doğu da bizim, batı da bizim, İzmir de bizim Bingöl de bizim.Bizler peygamber efendimizin ümmeti olmaktan şeref duyuyoruz, Allah’ın birleştirdiğini kim ayırabilir? Yeter ki, oynanan oyunların farkına varalım.

TERÖR EN BÜYÜK ZARARI SİZE VERİYOR

İş makinelerini yakanlar en büyük zararı size veriyor. Terörün şiddet sarmalarından en çok siz etkileniyorsunuz. Bu bölgenin çocukları okumasın diye okulları yaktılar. Esnafa kepenk kapattırarak, rızkına engel olanlar, en çok bu millete zarar veriyor. Kalem tutması gereken ellere silah tutuşturanlar şimdi hesabını veriyor. Annelerin yürek acısını dindirmeye çalışıyoruz. Terör bu milletin başının belası olmaktan çıkacak dedik, çıkarıyoruz.

ERDOĞAN İÇİN DEĞİL HER DOĞAN İÇİN

Muhalefet ‘tek adam rejimi kurulacak’ diyor. Bu kocaman bir yalan. Diyorlar ki bu sistem Erdoğan için geliyor. Ben de diyorum ki, bu sistem Erdoğan için değil her doğan içindir.

GÜN AYIK OLMA GÜNÜDÜR

Gün ayık olma günüdür. Cezayir’i zamanında ikiye böldüler. Müslüman Cezayir arasında fitneyi soktular. Bizleri de aynı tuzağa çekmeye çalışıyorlar. Tuzakları fark edelim. Hükümetimiz bu memlekette yatırım yaparken, şantiyeyi basıp iş makinelerini yakanlar en çok zararı size veriyorlar. Havalimanını Bingöl’e yaparken neler çektim neler…

KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK, BİTECEKSİNİZ…

Burayı dikkatli dinleyin.. Kandil’dekiler diyor ki; sandıktan evet çıkarsa biz biteceğiz.. Korkunun ecele faydası yok, biteceksiniz.. Sandıktan evet de çıkacak, FETÖ de bitecek, PKK da bitecek, DEAŞ da bitecek..”