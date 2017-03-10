Binali Yıldırım: Bir de HDP var. Buna yuh çekin

16 Nisan referandumu için mitinglere devam eden Başbakan Binali Yıldırım, miting meydanında toplananlara hitap etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Düzce’de miting düzenledi. Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek başlayan Binali Yıldırım, siyasi tarihimiz boyunca yaşanan engellemeleri anlatırken “bize muhtıra verdiler o muhtırayı aynen iade ettik” diye ekledi. Düzcelilerden referandum için destek isteyen Başbakan Binali Yıldırım, “en az Düzce plakası kadar evet istiyorum” dedi. Düzce Anıtpark’ta toplanan Düzcelilere hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, “15 Temmuz’da halkın ve hakkın gücü tankın gücünü alaşağı ediyor” diye konuştu.

İşte Binali Yıldırım’ın konuşmasından satır başları

Anayasa bir ülkenin pusulasıdır. pusula bozulmuş, iş görmüyor. Bozuk pusula ile gemi ya batar, ya karaya oturur. Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı da Başbakanı da güçlü bu yüzden çoğu zaman bu iki makam arasında anlaşmazlık oluyor. Bu anlaşmazlıklar bazen o kadar ileri gidiyor ki, iki makam birbiri ile kavga bile ediyor. hatırlayın 2001 krizi neden oldu. 2001 yılında sabah bir uyandık kışın ortasında millet yarı yarıya fakirleşmiş, borcu 2 kat uyanmış faizler yüzde 7500'ü bulmuştu. Bu krizin bedelini millet ödedi.

BİZE ANCAK MİLLET MUHTIRA VEREBİLİR

Yıllar sonra milletin sinesinden AK Parti çıktı. Size Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdim. Unutmayın bizle de çok uğraştılar. Cumhurbaşkanımızı milletvekili yapmadılar, yasakladılar. 2007’ye geldik muhtıra verdiler, siz Cumhurbaşkanı seçemezsiniz dediler, ülkenin önünü kapattılar. Biz dedik ki muhtırayı ancak milletten alırız. O muhtırayı aynen iade ettik.

Birileri bu gençliğe siyaseti çok görüyorlar. Kılıçdaroğlu dinle dinle… İşte gençlik.. Demek ki birileri darbe anayasasından mevcut sisteminden nemalanıyor.Yaptığımız değişiklikle siyasi tıkanıkları alaşağı edeceğiz. Çarpışma yerine birlikte çalışmayı sağlayan bir anayasa olacak. İstiyoruz ki Türkiye artık hep baharı yaşayalım.Yaptığımız bu değişiklikle beraber temsil sorunlarını artık geride bırakacağız. Yeni anayasa 79 milyonu kucaklayan, çatışma yerine birlikte çalışmayı sağlayan bir anayasa olacak.

YETKİ ARTIK DİREK MİLLETE GEÇİYOR

Bu anayasa değişikliğinde ne var, artık yetki direk millete geçiyor. Vatandaş milletvekilliği seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimini aynı gün yapacak. Önünüze iki sandık gelecek. Sandıklar açılacak, memleketi kim idare edecek belli oluyor. Başbakan kalabalıktan birinin yuhlaması üzerine çekmesi üzerine “Boşverin biz yuhlamayız, değmez” dedi.

FIKRA GİBİ BİR DAKİKADA ANLATTI

Kılıçdaroğlu bir gün öyle bir laf etti ki, bizim anlatamadığımız işi bir dakikada anlattı fıkra gibi. Diyor ki; ‘Siz bu sistemi getiriyorsunuz. Cumhurbaşkanı ile Başbakan farklı partilerden olursa ve geçinemezlerse ne olacak’. Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yardımcısı da ‘Kılıçdaroğlu tersinden okudu’ dedi. Bunların işleri güçleri tersinden gitmek.”

Bir de HDP var. Buna yuh çekin. Bunlar bölücü, Kandil’in taşeronları. O Kandil’i de başlarına yıkacağız. Kürt de bizim Türk de bizim. İşte Türkiye… Bu bayraklar inmez, bu ezanlar dinmez.”