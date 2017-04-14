Binali Yıldırım: Eyalet olsa görevi bırakırım

Başbakan Binali Yıldırım, gündeme gelen 'eyalet' tartışmalarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Yıldırım, Eyalet iftira dışında bir şey değil, eyalet maddesi varsa istifa ederim" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara’da sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Yıldırım burada yaptığı konuşmada, “Bu anayasanın herhangi bir yerinde eyalet sistemi varsa ben bugün bu görevi anında bırakacağım. Bu iftirayı atanlar bırakabilecek mi” dedi.

“Başka bir şey bulamayanlar ‘Türkiye eyalet sistemine geçecek’ diyorlar. Eyalet sistemi dediğiniz şey bir merkezi hükümet olur bir de hükümetçikler olur. Yani Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri yanında Konya’da bir yerel hükümet… Öyle bir şey var mı! Türkiye’nin Cumhuriyet ile beraber üniter devlet yapısı anayasanın ilk üç maddesinde tanımlanmıştır. Bunun üstüne tartışma yapmak bu ülkeye çok büyük haksızlık. Biz neyin mücadelesini veriyoruz? PKK ile FETÖ ile bütün şer odaklarıyla verdiğimiz mücadele bayrak mücadelesidir, üniter devlet mücadelesidir. Bu gerçek ortadayken abuk sabuk birtakım yalanlarla milletin kafasını karıştırmak doğru mu?”