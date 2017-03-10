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Binali Yıldırım’dan Bolu mitinginde Bolu halkına skandal sözler: Bolu Beyi’nin torunları…

Binali Yıldırım'ın Bolu mitinginde Bolu halkına hitaben 'Bolu Beyi'nin torunları' sözlerine CHP İstanbul milletvekili ateş püskürdü: "Başbakan Binali Yıldırım, tarih bilmiyor"
20:0510 Mart 2017
Gündem
Binali Yıldırım’dan Bolu mitinginde Bolu halkına skandal sözler: Bolu Beyi’nin torunları…
Binali Yıldırım'ın Bolu mitinginde Bolu halkına hitaben 'Bolu Beyi'nin torunları' sözlerine CHP İstanbul milletvekili ateş püskürdü: "Başbakan Binali Yıldırım, tarih bilmiyor"

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Binali Yıldırım’ın Bolu’da yaptığı konuşma sırasında halka hitaben söylediği ‘Bolu beyinin torunları…’ sözlerine ateş püskürdü.

Binali Yıldırım’ın tarih bilmediğini, halkını tanımadığını söyleyen Yarkadaş, Bolu’da ‘Bolu beyinin torunları’ sözlerinin ardından miting alanında adeta buz gibi hava estiğini söyledi. Yarkadaş, Binali Yıldırımın sözlerine “Bolu, Bolu olalı böyle bir hakaretle karşı karşıya kalmamıştı. Bir halk, hiç bu kadar aşağılanmamıştı. Bu da AKP’li BOŞBAKAN’a nasip oldu” diyerek tepki gösterdi.

BOLU BEYİ KİMDİR?
Bolu Beyi Padişahtan habersiz halka zulmeden biridir. Köroğlu ise Bolu Beyi'ne karşı durarak ezilen halkın yanında yer almış bir halk kahramanıdır. İlerleyen zaman içinde tarih içinde her ikisi de hak ettiği yerini bulmuştur. Mezarının yeri bilinmeyen Köroğlu'nun haykeli şehrin meydanında yer alırken, Bolu Beyi'nin mezarına kimse sahip çıkmamış, bakımsız bir halde kendi haline terk edilmiş halde duruyor.

 

İşte Yarkadaş’ın gösterdiği tepki:

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