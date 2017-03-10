Binali Yıldırım’dan Bolu mitinginde Bolu halkına skandal sözler: Bolu Beyi’nin torunları…

Binali Yıldırım'ın Bolu mitinginde Bolu halkına hitaben 'Bolu Beyi'nin torunları' sözlerine CHP İstanbul milletvekili ateş püskürdü: "Başbakan Binali Yıldırım, tarih bilmiyor"

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Binali Yıldırım’ın Bolu’da yaptığı konuşma sırasında halka hitaben söylediği ‘Bolu beyinin torunları…’ sözlerine ateş püskürdü.

Binali Yıldırım’ın tarih bilmediğini, halkını tanımadığını söyleyen Yarkadaş, Bolu’da ‘Bolu beyinin torunları’ sözlerinin ardından miting alanında adeta buz gibi hava estiğini söyledi. Yarkadaş, Binali Yıldırımın sözlerine “Bolu, Bolu olalı böyle bir hakaretle karşı karşıya kalmamıştı. Bir halk, hiç bu kadar aşağılanmamıştı. Bu da AKP’li BOŞBAKAN’a nasip oldu” diyerek tepki gösterdi.

BOLU BEYİ KİMDİR? Bolu Beyi Padişahtan habersiz halka zulmeden biridir. Köroğlu ise Bolu Beyi'ne karşı durarak ezilen halkın yanında yer almış bir halk kahramanıdır. İlerleyen zaman içinde tarih içinde her ikisi de hak ettiği yerini bulmuştur. Mezarının yeri bilinmeyen Köroğlu'nun haykeli şehrin meydanında yer alırken, Bolu Beyi'nin mezarına kimse sahip çıkmamış, bakımsız bir halde kendi haline terk edilmiş halde duruyor.

İşte Yarkadaş’ın gösterdiği tepki:

1- Başbakan Binali Yıldırım, tarih bilmiyor. Halkını tanımıyor. Her konuşmasında halkın geleneklerinden habersiz olduğunu gösteriyor. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 10 Mart 2017

2- Binali Yıldırım az önce Bolu halkını derinden yaralayan, üzen, inciten, kıran bir konuşma yaptı. Bolu halkına adeta hakaret etti. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 10 Mart 2017

3- Kendisini dinlemeye gelenlere seslenen Yıldırım, “Bolu Beyinin torunları” diye seslendi. Alanda buz gibi bir hava esti. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 10 Mart 2017

4- Bolu, Bolu olalı böyle bir hakaretle karşı karşıya kalmamıştı. Bir halk, hiç bu kadar aşağılanmamıştı. Bu da AKP’li BOŞBAKAN’a nasip oldu — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 10 Mart 2017

5- Bak BOŞBAKAN tarih bilmediğin, Bolu Beyi’nin zalimliğinden habersiz olduğun ortaya çıktı. Bolu Beyi’ni çok seviyorsan, sen onun torunu ol — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 10 Mart 2017

6- Ancak Bolu Beyi zalimine direnen KÖROĞLU’nun torunlarına hakaret etme! Sen bir zalimi sevip sayabilirsin; bu beni şaşırtmıyor. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 10 Mart 2017

7- Ancak yiğit Bolu halkına, KÖROĞLU’nun torunlarına o zalimi sevdiremez; onlara hakaret edemezsin. Bolu halkından derhal özür dilemen gerek — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 10 Mart 2017

8- Bizlere, zalim Bolu Beyi’nin zulmüne uğrayanlara, kısacası KÖROĞLU’nun torunlarına bir özür borcun var. Bu özrün takipçisi olacağız. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 10 Mart 2017