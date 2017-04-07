Binali Yıldırım ‘Evet’i duyduğuna hiç bu kadar şaşırmamıştı!

AKP kadrolarının referandum etkinliklerinde aldıkları beklenmedik karşılıkların hazin bir örneği bugün Kilis'te yaşandı. Binali Yıldırım'ın halka sorduğu 'Evet çıkarsa Erdoğan tarlalarınıza el koyacak,buna inanıyor musunuz" sorusuna vatandaş bakın ne cevap verdi?

Kilis’te düzenlenen mitinge katılanlara Binali Yıldırım’ın sorduğu “Diyorlar ki Evet çıkarsa Erdoğan tarlalarınıza el koyacak, buna inanıyor musunuz” sorusuna verdiği cevap Yıldırım’ı şaşırttı. Mitinge katılanlar sorulan soruya hep bir ağızdan ‘Evet’ cevabı verdi.

İşte o anlar: