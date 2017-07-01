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Bingöl kırsalına hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bugün öğlen saatlerinde Bingöl kırsalına hava harekatı düzenlendi. Harekat sonucu 5 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlerin kullandığı barınma yeri ve silah mevzii de imha edildi.

23:231 Temmuz 2017
Gündem
Bingöl kırsalına hava harekatı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bugün öğlen saatlerinde Bingöl kırsalına hava harekatı düzenlendi. Harekat sonucu 5 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlerin kullandığı barınma yeri ve silah mevzii de imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada  şöyle denildi:

“01 Temmuz 2017 tarihinde öğlen saatlerinde Bingöl kırsalında birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş, teröristlerce kullanılan iki hedef (barınma yeri ve silah mevzii) imha edilmiştir.hava harekatı sonucu: Bingöl kırsalı A/T bitti. 5 terörist etkisiz hale getirildi olarak bilgi geldi.Bölgede arama tarama faaliyetlerine devam edilmektedir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.” DHA

Son güncelleme: 23:2401.07.2017
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