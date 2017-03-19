Bingöl’de 3 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bingöl Valiliği, Genç İlçesi kırsal kesimide ında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle ilçeye bağlı 3 köyde bugün saat 06.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Genç İlçesi’nin güneyi dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla Genç İlçesi Sağgöze Köyü ile Honkunüs ve Yeniçe arasında kalan bölgede operasyon düzenleneceği belirtildi. Valilik açıklamasında şöyle denildi: “Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla 5442 sayılı İl İdaresi kanununun 11/C maddesi gereğince belirtilen bölgelerde Genç İlçesine bağlı olan; Sağgöze Köyü ile Honkunüs ve Yeniçe mahallelerindeki sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 19 Mart 2017 pazar günü saat 06:00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelere giriş çıkışlar ile sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır.” (DHA)