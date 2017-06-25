Bir asker intihar etti, diğerini arkadaşı vurdu

Kayseri Develi'de görev yapan Uzman Çavuş intihar etti. Hakkari'de ise sözleşmeli er arkadaş kurşunuyla hayatını kaybetti.

Kayseri’de görev yapan bir Uzman Çavuş evinde beylik tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar etti.

Edinilen bilgiye göre Kayseri’nin Develi ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş C.K.’nın kaldığı evden silah sesi geldiği öğrenildi. Gelen silah sesi üzerine vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve 112 ekipleri daireye girdiklerinde Uzman Çavuş C.K.’nın cansız bedeni ile karşılaştı.

Hayatına son veren C.K.’nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Develi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili olarak incelemenin başlatıldığını bildirdi.

ARKADAŞININ SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görevli sözleşmeli er, arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 24 Haziran 2017 günü saat 04.30 sıralarında Şemdinli ilçesi 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Aktütün Dikilitaş Üs Bölgesinde görev yapmakta olan Piyade Sözleşmeli Er İsmet Sevinç isimli askeri personelin ilk bulgulara göre arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, “Olayın tam olarak aydınlatılabilmesi için adli ve idari çok yönlü soruşturma devam etmektedir” denildi. İHA