Bir engelleme de Ümit Kocasakal’a

Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal’ın katılacağı konferansa, Sinop Valiliği’nce yer verilmedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği ve Sinop Barosu'nun düzenlemek istediği, konuşmacı olarak eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal'ın katılacağı konferansa, Sinop Valiliği'nce yer verilmedi. Bunun üzerine 9 Nisan’daki konferans Sinop Aşıklar Düğün Salonu’nda gerçekleşeceği bildirildi.

Halksesi'nden Mete Çağdaş'ın haberine göre, Sinop Atatürkçü Düşünce Derneği ve Sinop Barosu ortaklaşa olarak, Avukat Ümit Kocasakal'ın konuşmacı olarak katılacağı “Anayasa Ve Hukuk Sistemi” adlı bir konferans düzenlemeye karar verdi.

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Bunun için bin 500 kişilik Sinop Atatürk Kapalıspor Salonu'nu kiralanmak istendi. İki sivil toplum örgütü salonun kendilerine tahsisi için bir dilekçe ile Sinop gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğüne müracaatta bulundular. Fakat kendilerine yine dilekçe ile yazılı olarak ve hiçbir mazeret belirtilmeksizin il müdürü M.Kazım Açıkbaş imzalı “ Belirttiğiniz tahsis talebiniz uygun görülmemiştir” cevabı verildi.

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Sinop Baro Başkanı Avukat hicran Demir bu salonun il müdürlüğü tarafından geçen yıl, çocuk yurtlarındaki tecavüzle gündeme gelen Ensar vakfına, Eğitim-bir Sen ve “6 yaşındaki çocukla evlenilebilir” Nurettin Yıldız'a tahsis edildiğini fakat kendilerine tahsis edilmediğini belirterek “Referandum döneminde yapılan bu engellemeyi kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” dedi.

Bu arada Avukat Ümit Kocasakal'ın katılacağı konferansın 9 Nisan tarihinde en çok 800 kişinin katılabileceği Sinop Aşıklar düğün salonunda gerçekleştirileceği belirtildi.