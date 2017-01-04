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Bir kadını güpegündüz böyle kaçırdılar

Bartın’da sabah saatlerinde otomobile zorla bindirilen bir kadının kaçırılma anı kameralara yansıdı.
12:004 Ocak 2017
Gündem
Bartın’da sabah saatlerinde otomobile zorla bindirilen bir kadının kaçırılma anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kırtepe Mahallesi Cumhuriyet Ortaokulu önünde sabah saatlerinde meydana geldi. Okul önünde park edilen araçta bekleyen 3 kişi, bir süre sonra otomobilden inerek beklemeye başladı. Aracının yanında durdurduğu kadınla konuşan şahıs, bir süre sonra kadını zor kullanarak arabaya bindirmeye çalıştı. Öncesinde ise birlikte anlaştığı 2 arkadaşını yol ayrımlarına konuşlandıran şahıs, kadını zorla arabaya bindirdiği esnada diğer şahıslar da otomobile koştu. Bu esnada kadını zorla otomobile bindiren şahıslar olay yerinden hızla uzaklaştı.Etrafta çaresizce olayı seyreden çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan kişiler ise korku dolu bakışlarla olaya tanık oldu. Durumu polise bildiren görgü tanıkları sayesinde zanlılar, Çatmaca mevkiinde durdurulan araçta yakalandı. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturulma başlatıldı. (İHA)

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