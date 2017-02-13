Bir kanal kapatıldı yenisi geliyor!

MHP’li vekil Sinan Oğan, youtube kanalı Kanal3Hilal’in kapatılmasının ardından kendilerine karşı büyük bir baskının devreye girdiğini dile getirmişti. Sinan Oğan, MHP’deki muhalif isimlerden Meral Akşener'in geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirdiği ‘Milli İradeye Saygı’ toplantısında elektriklerin kesilmesine ve toplantının engellenmesine de büyük tepki göstermişti.
Bugün, referandumda ‘Hayır’ oyu kullanacağını açıklayan MHP’li dört milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Sinan Oğan, Nuri Okutan ve İsmail Ok ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
YENİ STÜDYO GELİYOR
İhraç talebinin basında yer almasının ardından Sinan Oğan, sosyal medya hesabından mücadelelerini yılmadan devam ettireceklerini ortaya koyan bir fotoğraf paylaştı. Milliyetçi hareketin yakın gelecekteki liderlerinden biri olmasına kesin gözüyle bakılan Oğan, takipçilerine yeni kanal müjdesi verdi. Oğan, paylaşımında yeni bir stüdyo kurduklarını belirtirken, çalışmalar sırasında bizzat işlerin başında olduğunu fotoğraflarla ortaya koydu.
İşte o tweet;