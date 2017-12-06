Bir kentte daha kart tatili verildi

Kars kent merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın 1 gün süreyle ara verildi

Ayrıntılar gelecek…

DÜZCE'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Gece saatlerinde tüm yurdu etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava Düzce’de de etkisini gösterdi. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrasında ise eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.

okullar tatil mi

BOLU İÇİN KARAR ÇIKMADI

Bolu’da dün başlayan kar yağışı gece boyunca etkisini sürdürdü. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Ancak şu ana kadar tatil olduğu yönünde bir açıklama gelmedi