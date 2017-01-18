Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak ölümü, bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak ölümü, bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.

Nusratiye Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir iş yerinde çalışan Sinan Ş. ve Ahmet L. ile Metin K. ve Nazım K. arasında iddiaya göre yan bakma meselesi ile başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokak üzerinde tartışmayı sürdüren şahıslardan Metin K. ve Nazım K., aynı iş yerinde çalışan arkadaşlardan Ahmet L.'yi göğsünden Sinan Ş.'yi de kasığından bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Sokak ortasında kanlar içinde yardım bekleyen yaralılardan durumu ağır olan Ahmet L., sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bir kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması ile sonuçlanan olay, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerden yola çıkan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.İHA