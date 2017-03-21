Bir Türk bayramı olan Nevruz üzerine tarihçi Sinan Meydan'dan ses getiren paylaşım!

Bir Türk bayramı olan Nevruz üzerine tarihçi Sinan Meydan’dan ses getiren paylaşım!

Bir Türk bayramı olan Nevruz üzerine tarihçi Sinan Meydan'dan ses getiren paylaşım!

Bugün, ilkbaharın gelişinin müjdelendiği 21 Mart Nevruz Bayramı kutlanıyor. Tarihçi Sinan Meydan, bir Türk bayramı olan Nevruz üzerine tarihçi Sinan Meydan’dan ses getiren bir paylaşım yaptı. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde görev yapan Yardımcı Doçent Doktor Abdullah Şengül'ün ‘Türk Kültürü'nde Nevruz' isimli makalesini paylaşan Meydan, ‘En köklü bayramımız Nevruz,Atatürk Cumhuriyeti’nde “Nevruz-Ergenekon Bayramı” olarak kutlanmıştı' diyerek okurlarına sundu. İşte Sinan Meydan'ın o paylaşımı