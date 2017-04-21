Bir ülkenin tüm geleceği çocukların hayallerindedir

Akın, çocukların önemine başlıktaki sözle vurgu yaptı ve 23 Nisan mesajı verdi: ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ sözünün teminatıdır 23 Nisan. Aydınlık gelecek için çocukları bilim ve sanatla eğitmeliyiz

RÖPORTAJ: Yüksel ŞENGÜL

23 Nisan 2005'te kapılarını açan Oyuncak Müzesi artık 12 yaşında… Yaklaşık beş bin tane oyuncağın sergilendiği müzenin yaratıcısı şair, yazar ve müzeci Sunay Akın'la bu yıldönümünde İstanbul Göztepe'deki Oyuncak Müzesi'nde buluştuk. 23 Nisan şerefine müzenin pek çok oyuncağını 22 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Tepe Nautilus'ta sergileyecek olan Akın'la öncelikle müze ve çocuklardan başladık sohbetimize…

‘BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN'

■ İçimizi neşeyle dolduran bir 23 Nisan daha geldi. Sizin 23 Nisan'daki coşkunuz bir kat fazla olmalı…

Bir ülkenin geleceği, o ülkedeki politikacıların, yöneticilerin vaatlerinde değil çocuklarının hayallerindedir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bugün Meclis'in açıldığı gündür. Şuna dikkat edin lütfen, Türkiye Millet Meclisi diye bir kurum yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi vardır.

■ ‘Büyük' tanımlaması, önemini vurguluyor…

Çok önemli. Çünkü, milletten daha büyük hiçbir güç yoktur, olamaz. ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' sözünün teminatıdır 23 Nisan. Bir ülkede çocukların geleceğine önem veriliyorsa, o ülkenin ulusal egemenliği hep elinde olur. Çocuğun geleceğine önem veren ülkeler, bilgi ve bilim yolunda yürürler. Bir ülkenin gelecekte aydınlık olabilmesi için çocuklarına iki kanat takması gerekir. Kanatlardan biri bilim, diğeri sanattır. Bu kanatları kullanan toplumlar uçar ve özgür olurlar.

‘UÇAMAYAN TAVUK GİBİ…'

■ Kanatsız olanlara ne olur?

Bilim ve sanat adlı bu kanatları olmayan toplumlar uçamazlar ve tavuğa dönüşürler. Tavuk toplumunun önüne birileri yem atar, tavuk toplum o yemleri gagalarken arkalarından yumurtaları alınır. Ne yazık ki Türkiye'nin de geldiği durum budur. Üç yanımız denizlerle çevrilidir ama limanlarımız arasında sefer yapan gemimiz yoktur, fabrikalarımız yoktur, üretim alanlarımız yoktur.

■ Peki bu tablo nasıl değişecek?

Bu ülkenin geleceğini ekonomistlerden, siyasetçilerden, sosyologlardan dinleyebilirsiniz. Oysa bir ülkenin geleceği gözünüzün önündedir ama çoğu kez görmezsiniz.

■ Nedir o göremediklerimiz?

Çocukların oyunları ve oyuncakları çok önemlidir. Çocuğun önüne oyuncak diye koyduğumuz ülkemizin geleceğidir. Mesela, Türkiye'de kadın cinayetleri en büyük sorundur. Herkes bu cinayetleri durdurmak için yollar arar. Biz bunları konuşurken de erkek çocuklar tabancayla, kız çocuklarımız bez bebekle oynamaya devam ederler. Büyüdüğünde biri ötekini vuracaktır zaten…

‘ÇOCUĞU SEVMEYEN TOPLUMUZ'

■ Atatürk'ün bayram hediye ettiği çocuklara sahip çıkamıyoruz…

Üzülerek söylüyorum, biz kendi çocuğunu seven ama çocuğu sevmeyen bir toplumuz. Bir ülkede çocuk ve kadın aşağılanıyorsa, hiç kimse bana o ülkede demokrasinin olduğundan söz edemez.

■ Örnek verebilir misiniz?

Elbette… Biz büyükler, birbirimizi rencide etmek için her zaman şu kelimeleri kullanıyoruz: ‘Çocukluk yapma', ‘Masal anlatma', ‘Senin o dediğin çocuk oyuncağı'… Kadının sözünü bile etmiyorum. Çünkü bir erkeğin ayağı taşa çarpsa ‘Hay ananın…' diye küfür etmeye başlıyor.

■ Oyuncağın önemi büyük…

Demokrasisi gelişmiş, ekonomisi güçlü ülkelerde oyuncak çocuklara hayal kursunlar diye alınıyor. Gelişmemiş ülkelerde ise oyuncak çocuklara oyalansın diye alınır. Dolayısıyla ilk şıktaki ülkeler dünyayı yönetirken, diğer ülkeler de onların kapılarında oyalanmış oluyorlar.

‘PARAYLA İLGİLİ HAYALİM YOK'

■ Sunay Bey, aileden kalan bu konağı ranta çevirmeyerek, çocuklara bir müze kurduğunuz için size çok teşekkür ederiz.

Benim parayla pulla ilgili hayallerim olmadı. Malıma mal katma gibi bir hedef belirlemedim. Ben şairim, yazarım. Fazıl Say, piyanoyu para kazanmayı düşünerek mi çalıyor.

■ Siz bir serveti elinizin tersiyle ittiniz ama müzeyle ilgili ilk günden itibaren sizden vergi talep edildi…

2013'ten beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi müzenin aylık cirosunun yüzde 5'ini vergilendirmeye başladı. Ancak buna karşılık, bugüne kadar kapımızı bir kez çalıp ‘Sunay Bey müzenin durumu nedir, bir ihtiyacınız var mı?' diye sormadılar.

OYUNCAK VERGİSİ VURGUSU

■ Her şeyden vergi alınıyor…

Hayır, vergi adaleti de yok. Size bir soru soracağım, ‘Bir çocuğun gelişiminde pırlanta mı daha önemli, gazoz mu, yoksa oyuncak mı?' Hemen cevap veriyorum: Devletin pırlantadan aldığı stopaj ‘sıfır', gazozdan aldığı yüzde 8, oyuncaktan aldığı stopaj yüzde 18… Dünyada hiçbir müze ve kütüphane para kazanılması için kurulmaz. Ne yazık ki müzelerin para kazanan ticarethaneler olmadığını bilmeyen birkaç ülke arasındayız.

■ Oysa müze çok önemlidir…

Müzeler, bir toplumun hafızasıdır. Bunu anlayamayan bir toplum Alzheimer olmuş demektir. Türkiye Alzheimer oldu. ABD'yi güçlü yapan doları değil, 17 bin 500 adet müzesidir. Daha iddialı konuşacağım, Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda ölmeseydi, biz orayı müze değil otel yapardık.

‘BENİ 50 YIL SONRA ANLARLAR'

■ Oyuncak Müzesi ülkemizin adını duyurdu…

Oyuncak Müzesi, 2011'de Avrupa Müzeler Forumu'nun ödül töreninde finale kaldı. 2012'de Avrupa Müzeler Akademisi tarafından En İyi Oyuncak Müzesi Ödülü'nü kazandı. Yine 2012'de Avrupa Birliği Kültür Komisyonu, Avrupa'daki çocuk, oyuncak müzelerinin birliğini kurmaya karar verince 4 kurucu ülke arasında Türkiye de yer aldı. Birliğin başkanlığını da bize verdiler.

■ Türkiye'yi tanıtan sporculara ödül veriliyor. Siz de ödüllendirilmelisiniz…

Ben devletimden destek istemiyorum, yeter ki köstek olmasınlar. Bu müzede 5 bin küsur oyuncak bulunuyor. Ben 20 yılımı verdim bu müze için. Türkiye beni en erken 50 yıl sonra anlayacak.

KARTAL MASAL MÜZESİ, 23 NİSAN'DA AÇILACAK…

Şair, yazar ve müzeci Sunay Akın, şimdilerde Kartal Belediyesi önderliğinde Kartal Masal Müzesi için çalışıyor. Akın, “Burada çocukların hayalleri ve masal kahramanları sergilenecek. Müze, 23 Nisan'da kapılarını açacak” dedi.