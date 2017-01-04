Bisikletini çalan hırsıza demediğini bırakmadı

Antalya’da bir kadın bankada işlem yaptığı sırada kapı önüne koyduğu bisikleti çalmaya çalışan kişiyi çığlık atarak yakalattı. Kadın vatandaşların yakalayıp polise teslim ettiği hırsıza söylemediğini bırakmadı.

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi Hasan Subaşı Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın önünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 21 yaşındaki Büşra Ağırbaş geldiği bankanın önüne bisikletini bıraktı. Bankada müşteri temsilcisinin olduğu alana işlem yapmak için geçen Büşra Ağırbaş, bir anda bisikletinin bir şahıs tarafından çalınmaya çalıştığını gördü. Hemen oturduğu sandalyeden fırlayan ve kapıya doğru koşan Ağırbaş, çığlık atıp bağırarak bisikletinin çalındığını söyledi. 21 yaşındaki genç kadının bağırdığını gören vatandaşlar hemen bisikletle kaçmaya çalışan şahsı yakaladı. Şahıs cadde üzeride hacizli bir otomobili çekmek için bulunan trafik polislerine teslim edildi. Polis ekipleri, 29 yaşındaki hırsızlık zanlısı Ş.T'ye ters kelepçe taktı. Çevredeki vatandaşların tepki göstermesi üzerine polis aracına alınan Ş.T, polis merkezine götürüldü. 21 yaşındaki Büşra Ağırbaş ise bisikletine binerek Yenikapı Polis Merkezi'ne ifade vermeye gitti.

“HIRSIZLIK ZANLISINA SİTEM”

Hırsızlık zanlısı 29 yaşındaki Ş.T'nin polis ekiplerine teslim edilmesinin ardından bankaya dönen ve eşyalarını alan 21 yaşındaki Büşra Ağırbaş, tekrar polis ekiplerinin olduğu yere geldi. Ağırbaş, Ş.T'ye tepki gösterirdi. Ş.T'nin özür dilemesinin ardından Büşra Ağırbaş, “Ekmek teknem o benim biliyor musun? Bunun özrü yok. Sizin gibi insanlar yüzünden sokakta dolaşamıyoruz. Zavallısın şu anda biliyor musun? Tam bir zavallısın. Sen o bisikleti çaldığında ben yarın işe nasıl gidecektim. Fakirsin değil mi sen? Biz senden daha da fakiriz ama biz senin gibi hırsızlık yapmıyoruz. Şerefimizle biz para kazanıyoruz. Onaylama beni. Şu an beni onaylaman durumunu hafifletmiyor. Sana vururdum da sen hiçbir şeyden anlamazsın. Pislik” diye sitem etti.

“‘BEN YAPMADIM, BEN ETMEDİM, KADER KURBANIYIM’ GİBİ LAFLAR ETTİ”

Hırsızlık zanlısını yakalayan ve polis ekiplerine teslim eden Can Özyeşilbaş, şahsın koşarken önünden geçtiği esnada yakaladığını söyledi. Özyeşilbaş, “Ben olayı tam olarak görmedim ama bir bayan kurtarın, yardım edin diye bağırıyordu. Şahıs koşarken önümden geçiyordu. Ben de hemen koşmaya başladım ve yakaladım. Yakaladıktan sonra şahıs ‘Ben yapmadım, ben etmedim, kader kurbanıyım' gibi laflar etmeye başladı. Emniyet güçlerine teslim ettik. Yakaladıktan sonra bana bir tepkisi olmadı. Yat yere dedim, o da 'bırakın beni' dedi. Biraz itişme filan oldu ama sıkıntı olmadı. Bildiğim kadarıyla bisiklet çalmış” dedi.

“BANKADAKİ İŞLEMİMİ BIRAKIP BAĞIRDIM”

Bankada olduğu esnada bisikletinin çalındığını ifade eden Büşra Ağırbaş, “Tam işlem sırasındaydım. Bisikletimi çalan şahıs önce ortamı kolaçan etti. Uzun boylu kirli sakallı biriydi. Binip kaçtı bisiklete. Ben de bankadaki işlemimi bırakıp bağırdım. Bağırmasaydım bayağı bir yol alacaktı. Bağırınca insanları da uyarıya geçti. Ondan sonra da şahıs bisikleti bırakıp kaçmaya başladı” diye konuştu.

“O BENİM EKMEK TEKNEM”

Bir restoranda çalıştığını dile getiren Ağırbaş, bisikletin ekmek teknesi olduğunu belirtti. Ağırbaş, “Ekmek teknem o ben onunla işe gidip geliyorum. Onun gibi insanlar yüzünden Türkiye iyice yaşanmaz hale geldi. Bağırmasaydım bisikletim gidecekti ve ben işe nasıl gidecektim. Biz de fakiriz ama biz çalmıyoruz. Biz alnımızın teriyle kazanıyoruz” dedi.

İHA