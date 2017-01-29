Bitlis’te çığ düştü! Yaralılar var…

Bitlis'in Mutki İlçesi'nde 4, Hazro Deresi'nde ise karla mücadele çalışması yapan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu kar savurma aracının üzerine çığı düştü. Mutki'deki 4 kişiyi AFAD ve köylüler, kar savurma aracındeki 2 işçi ise kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı.

Bitlis'in Mutki İlçesi'nde 4, Hazro Deresi'nde ise karla mücadele çalışması yapan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu kar savurma aracının üzerine çığı düştü. Mutki'deki 4 kişiyi AFAD ve köylüler, kar savurma aracındeki 2 işçi ise kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı.

Mutki İlçesi’nin Gümüşkanat Köyü Örnekli Mezrası’ndaki çığ düşmesi olayı saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Kar yağışı sonrası evlerinden çıkarak hayvanlarına bakmaya giden Giray Erdoğan (26), Mehmet Erdoğan (19), Sinan Özarslan (23) ve Menaf Eraslan’ın (40) üzerlerine çığı düştü. Olayı erken haber alan köylüler ile AFAD ekipleri kısa sürede çığ meydana gelen bölgeye ulaşarak 4 köylüyü yaralı olarak kurtardılar. Bitlis Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Diğer çığ olayı ise Hizan-Tatvan karayolu üzerinde bulunan Hazro Deresi mevkiinde öğlen saatlerinde maydana geldi. Kar çalışması sırasında kar savurma aracının içerisinde bulunan Niyazi Duymaz ile Ekrem Gültekin’in üzerine çığ düştü. Duymaz ile Gültekin kendi imkanları ile araçtan çıkıp arkadaşlarına durumu haber verdikten sonra Bitlis Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralı kurtulan köylüler ve işçilerin sağlık durumlarını iyi olduğu belirtildi.

DHA