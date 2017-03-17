Biz engelimizi kabul ettik ama insanlara ettiremiyoruz

İhsan Erdoğan ve Güngör Durkut... İkisi de tekerlekli sandalyeye bağlı. Buna rağmen hayata küsmemişler ancak hayatın her alanı onlar için zorluklarla dolu... “En büyük sıkıntımız ise duyarsız insanlar” diyorlar

İhsan Erdoğan ve Güngör Durkut... İkisi de tekerlekli sandalyeye bağlı. Buna rağmen hayata küsmemişler ancak hayatın her alanı onlar için zorluklarla dolu... “En büyük sıkıntımız ise duyarsız insanlar” diyorlar

Türkiye'de engelli vatandaşların sayısı 5 milyonu aşıyor. Engellilerin, hayatlarını kolaylaştıracak düzenlemelere ihtiyaçları var ama en önemlisi insanların duyarlı davranışlarına… İhsan Erdoğan (43) ve Güngör Durkut (35) hayata sımsıkı sarılan iki arkadaş… Henüz 27 yaşındayken çalıştığı metal fabrikasında geçirdiği iş kazası sonucu tekerlekli sandalyeye bağlı yaşamaya başlayan İhsan Erdoğan, Bedensel Engelliler Derneği üyesi ve engelli hakları konusunda epey mücadele veren bir isim…

“EVDEN ÇIKAMIYORLAR”

Güngör Durkut ise 2007 yılında düğün borçlarını ödemek için gittiği İskenderun'daki işinden bayram iznine dönerken kuzeninin kullandığı araç kaza yapınca boynu kırılıyor. Doktorlar, “Yataktan kalkamaz” dese de, pes etmiyor ve şimdi akülü arabasıyla daha ‘engelsiz' bir yaşam için çabalıyor. İhsan Erdoğan, sorunları şöyle sıralıyor: “Engelli arkadaşlarımızın birçoğu evden çıkmaz, hayata küser, isyan eder. Sonradan engelli olmak çok daha zor. İlk problem akülü araç. Devlet ellerini kullanabilen bedensel engellilere normal tekerlekli sandalye veriyor ama onun için de güç lazım. Rampalarda kullanımı çok zor. Akülü için de 2 bin 500 liralık bir yardım yapıyorlar ama zorlanmadan dışarı çıkabileceğiniz profesyonel arabalar 8 bin liradan başlıyor. Yollar bozuk olduğu için valiliklerin, belediyelerin verdiği araçlar çok işlevsel olamıyor. Dışarı çıkacaksın, o zaman da en büyük sıkıntımız insanlar. Biz engelimizi kabul ettik ama insanlara kabul ettiremiyoruz.” Ulaşabildikleri her yere ulaşıp, engelli arkadaşlarına moral aşılamayı görev edinen Erdoğan ve Durkut'la İstanbul'da birlikte dört saat geçirdik, yaşadıkları zorluklara tanıklık ettik.

YOLCULUĞUMUZ MARMARAY İSTASYONUNDA BAŞLIYOR

İhsan Erdoğan ve Güngör Durkut'la yolculuğumuz Kadıköy'deki Marmaray Ayrılık Çeşmesi durağında başlıyor. Rotamız Sirkeci İstasyonu… Turistik bir gezi yapacağız.

İLK ENGEL İŞGAL EDİLMİŞ KALDIRIM VE YOLLAR…

Dışarı çıkabilen engelliler için ilk sorun kaldırım ve yollar… İkincisi toplu taşıma araçları ve asansörler. Kaldırımların birçoğunda engelli rampası yok.

YA ARAÇ PARK ETMİŞ, YA ESNAF MASA ATMIŞ

Sirkeci'den istikamet Eminönü… Kaldırımların çoğu araç işgalinde… Engelli rampası olanlara da ya araç park edilmiş ya esnaf masa-sandalye atmış.

AVM'NİN GİRİŞİ AMA GİRMEK MÜMKÜN DEĞİL

Ev eşyaları satan bir alışveriş merkezinin girişi… Üç kişi akülü aracı kaldırıyor ama nafile…



ATM'LERDEN PARA ÇEKİLEMİYOR

Önünden geçtiğimiz bankaların girişi engellilere ‘engel' oluyor. ATM'den de para çekilemiyor.

YER ÜSTÜ GİBİ YER ALTI DA GEÇİLEMİYOR

Yeni Cami karşısındaki Yeraltı Çarşısı'ndan geçmek istiyoruz ama engelli asansörü çalışmıyor.

‘Her belediye başkanı engelli gibi iki saat ilçesini dolaşsın'

İHSAN Erdoğan ve Güngör Durkut, tüm engellere rağmen “Hayat kısa, kuşlar uçuyor” diyor, insanların, hayatlarını zorlaştırmaktan vazgeçmelerini diliyorlar: “Herkes engelli adayı olduğunu unutmasın.” İkisi de tüm belediye başkanlarının bir gün en az bir saat de olsa bir engelli gibi ilçesini gezmelerini, denetlemelerini istiyor ve hayatın her alanında engellileri düşünen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ediyorlar: “Arkadaşımızla Eskişehir'e gittik, başkan dört dörtlük bir şehir yapmış. Keşke her belediye aynı olsa.”

BELEDİYE ARACI KALDIRIMI KAPATMIŞ

Akülü araçla kaldırıma çıkmak isteyince park halindeki belediye aracı geçit vermiyor.

DÖNÜŞ YOLUNDA ÇİLENİN BÜYÜĞÜ BAŞLIYOR

Dönüş yolunda asansöre binmek istiyoruz ama ne mümkün… Gençler önceliği kendilerine tanıyor.