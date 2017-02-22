‘Bize vekilliği halk verdi halk düşürür’

Milletvekilliği düşürülen HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ, avukatları aracılığıyla bir mesajı iletti

Milletvekilliği düşürülen HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, bugün avukatları ile yaptığı görüşmede, milletvekilliğinin düşürülmesinin anayasaya aykırı bir şekilde gerçekleştiğini belirterek avukatları aracılığıyla şu mesajı iletti: “Biz vekaletimizi iktidardan veya mahkemelerden değil, halktan aldık. Vekilliğimizi düşürecek olan da halktır. Gerisinin bizim için hiçbir hükmü yoktur. Direnişimizden asla geri adım atmayacağız. Merak etmesinler, halkımız bu yaşananlara karşı en net cevabı referandumda ‘Hayır’ diyerek verecektir.”

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TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Anayasanın 76. maddesi kapsamında milletvekili seçilmeye engel bir suça ilişkin olan ve Anayasanın 84. maddesi 2. fıkrası gereğince bilgiye sunulan kesinleşmiş mahkeme kararı okunduğu için, Yüksekdağ’ın milletvekilliğinin düştüğünü TBMM’de duyurmuştu.