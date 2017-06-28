Bizleri burada tutarak asıl ceza ailelerimize veriliyor

33 gündür tutuklu olan arkadaşımız Gökmen Ulu’dan mesaj

CHP'li Utku Çakırözer'in Silivri Cezaevi'nde ziyaret ettiği muhabirimiz Gökmen, “Ben buradan damatlar gibi torpille lütufla değil hukukla çıkmak istiyorum. Hakimlerin özgürlüğümüz yönünde karar vereceğine inanıyorum” dedi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, SÖZCÜ'ye yönelik operasyon kapsamında 19 Mayıs'ta gözaltına alınan ve 26 Mayıs'ta tutuklanan muhabirimiz Gökmen Ulu'yu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Çakırözer, tutuklu Cumhuriyet gazetesi yazar, çizer ve yöneticileriyle de görüştü. Çakırözer, tutuklu gazetecilerin, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başlattığı “Adalet Yürüyüşü”nü selamladıklarını belirtti. Arkadaşımız Gökmen, “Ben buradan damatlar gibi torpille, lütufla değil hukukla çıkmak istiyorum. Önümüzdeki günlerde aylık tutukluluk değerlendirmemiz yapılacak. Hakimlerin özgürlüğümüz yönünde karar vereceğine inanıyorum. Bizi burada tutarak asıl cezayı çocuklarımıza, ailelerimize veriyorlar” dedi. İşte Gökmen'in mesajları:

“ÖZGÜR BASIN DEVREYE GİRDİ”

SÖZCÜ, hayatı FETÖ'yle mücadeleyle geçen bir yayın organıdır. Biz SÖZCÜ olarak hiç tereddütsüz darbe karşısında milletimizin yanında durduk. O gece en kritik anlarda Cumhurbaşkanı'nın yanındaydım. Onun ilk açıklamasını dünyaya duyuran isimlerdenim. Daha sonra hem Erdoğan, hem Başbakan medyaya teşekkür de etti. Gerçekten de darbe girişiminin başarısız olmasında kırılma anı, özgür basının devreye girmesidir. Bu sadece Erdoğan'ın hayatını kurtarmadı. Aynı zamanda tüm milletin uçuruma sürüklenmesini önledi.

“HİÇ KİMSEYE İFTİRA ATMAYIZ”

EVET biz muhalifiz, eleştiriyoruz ama kimseye iftira atmıyoruz. Haksızlık, hukuksuzluk yapmıyoruz. Gazeteci olarak sadece doğruları dosdoğru söylüyoruz. Muhalif, eleştirel basın aslında en çok demokrasiye, hükümete yarar sağlar. Mesela FETÖ iddianamelerinde çok başarılı mücadele veren kanun adamları, cesur savcılar var. İddianameleri basında haber oluyor. 15 Temmuz sonrasında dahi FETÖ'yle ilişkisini sürdüren hükümete yakın isimler o iddianamelerde yer alıyor. Fakat yandaş basında iddianamelerin kendileriyle ilgili bölümlerini sansürletiyorlar. Erdoğan'ın ve hükümetin haberdar olmasını engelliyorlar. Hükümet yanlısı basının yazmadığı, yazamadığı bu gerçekleri işte biz muhalif basın kimseden korkmadan yazıyoruz. Memleketimize SÖZCÜ'den, Cumhuriyet'ten zarar gelmez, fayda gelir.

AVLUDA ADALET YÜRÜYÜŞÜ

CHP'li Çakırözer, tututklu Cumhuriyet yazar, çizer ve yöneticilerinin 24 Temmuz'daki ilk duruşmada yapacakları savunmalara odaklandığını belirtti. 180 gündür tutuklu olan gazeteci-yazar Ahmet Şık, CHP'nin “Adalet Yürüyüşü” için “Yolu yol yapan, yolcusudur. Buradan görüyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu ve Adalet Yürüyüşü'ne katılan binler iyi bir yolculuğa çıktı” dedi. 241 gündür cezaevinde olan Turhan Günay koğuşun önündeki avluda, üzerine “Adalet” yazdığı tişörtle yürüdüğünü belirtti. Murat Sabuncu, “Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüş tüm Türkiye'yi olduğu gibi biz tutuklu gazetecileri de çok heyecanlandırıyor. Silivri'den Türkiye'de demokrasi; hak, hukuk, adalet mücadelesi için yola düşen tüm yurttaşlara selam olsun” diye konuştu.