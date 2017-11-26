‘Black Friday’e karşı ‘Black Sunday’

İlk olarak ABD'de kısa süre sonra tüm dünyaya yayılan “Black Friday”, yani "Kara Cuma" adlı indirim günlerine tepki koyan Sinoplu bir esnaf, bugün (Pazar) için “Black Sunday” yani "Kara Pazar" indirim günü başlattığını duyurdu.

Halksesi.com'un haberine göre; Sinop'un Türkeli ilçesinde parfüm ve bijuteri dükkanı bulunan Elif Ekser isimli bir vatandaş, AVM'lerde ünlü markaların başlattığı “Black Friday” adlı kampanyanın özellikle ve kasıtlı olarak seçildiğini ileri sürdü.

“NEDEN DİĞER GÜNLER DEĞİL DE CUMA?”

Ekser, “Özellikle Müslümanların kutsal gün ilan ettikleri Cuma gününü seçiyorlar. Niçin? Allah'ın 7 günü var. Neden diğer günler değil de Cuma? Çünkü, Cuma günü Müslümanlar için bayram günü. Bunu bildiklerinden kasıtlı bir şekilde adını ‘Kara Cuma’ koyarak, bu kutsal günümüze hakaret etme girişiminde bulunuyorlar. Böyle bir algı operasyonu içindeler. Ben de yarın ‘Black Sunday’ yani ‘Kara Pazar’ indirim günü başlatıyorum, bundan böyle her yıl aynı tarihler de Black Friday günlerinde, ben de ‘Black Sunday’ indirim günleri yapacağım“ dedi.