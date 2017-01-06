Binali Yıldırım’dan ABD büyükelçisine sert tepki

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da cuma namazı sonrası soruları yanıtladı.

Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, ABD büyükelçisinin paylaşımlarıyla ilgili sorusuna sert çıktı. Başbakan Yıldırım, “Nerden aklına gelmiş giderayak. Sormak lazım kendisine. Hangi mesajı verdiğiyle ilgili bir alaka kuramadım. Giderayak zevzeklik yapmasın” şeklinde cevap verdi.

ABD BÜYÜKELÇİSİNDEN ‘NİHAT ERİM’ PAYLAŞIMI

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından dün bir paylaşım yapıldı. Büyükelçiliğin, 19 Temmuz 1980'de suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Türkiye'nin eski başbakanlarından Nihat Erim'in fotoğrafını #TürkAmerikanDostluğu etiketini kullanarak paylaşması dikkat çekti. Nihat Erim'in ABD Başkanı'yla yaptığı görüşmenin 19 Mart 1971 tarihinde yapılması ve Erim'in ABD ziyaretinin yıl dönümü olmamasına rağmen yapılan bu paylaşım merak uyandırırken, büyükelçiliğin #Throwback Thursday (#tbt) ve #TürkAmerikanDostluğu etiketlerini kullanması ilgi çekti. Çok sayıda Twitter kullanıcısı ise, ABD'nin, bu tweetle Türkiye'ye açık bir şekilde mesaj vermeye çalıştığını iddia etti. 19 Temmuz 1980 tarihinde gerçekleştirilen Nihat Erim Suikasti, 12 Eylül 1980 darbesine giden süreçte önemli dönemeçlerden biri olarak kabul ediliyor.

BİNALİ YILDIRIM’IN AÇIKLAMALARI

İki parti olarak bu değişikliği yaptım. Ana muhalefet partisinin ifadesi fevkalade çirkin bir ifadedir. Halkın kararına gitmek, iradesine başvurmak ihanet diye değerlendirilemez. İhaneti kimin yaptığını görmek için 15 Temmuz’u görmek lazım. Seçilmiş hükümetleri devirmeye çalışan odaklara gitmek lazım. Biz gayet iyi niyetle ülkemizde istikrar sürsün, büyüme devam etsin diye bir Anayasa değişikliği getiriyoruz MHP ile beraber. Bu değişikliğin özü şudur; hükümet sistemi Başbakanlık’tan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dönüştürülüyor. Yürütmenin doğrudan vatandaş tarafından seçilmesidir. Meclis’in eşzamanlı olarak vatandaş tarafından seçilmesi esas alınıyor. Bunun neresi ihanet, onu bana izah etsin. Vatandaş kimin ihanet kimin hizmet ettiğini günü geldiğinde karar verecek.

Dedikodu ile amel olmaz. Bizim abdestimiz tam, namazımızdan şüphemiz olmaz. Bizim grubumuz 316 imza vermiştir. Bunun anlamı, biz 316 AK Parti milletvekili olarak bu değişikliğin arkasındayız, evet oyunu vereceğiz demektir. Bunun dışında ortaya atılan dedikodular, laflar tamamen değersizdir. Hiçbir anlam ifade etmez.

ABD BÜYÜKELÇİSİNİN PAYLAŞIMI

Nerden aklına gelmiş giderayak. Sormak lazım kendisine. Hangi mesajı verdiğiyle ilgili bir alaka kuradamadım. Giderayak zevzeklik yapmasın.