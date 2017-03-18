Bodrum’da 10 gün önce alınan yat su alıp battı

Bodrum'da nisan ayında günübirlik turlara başlamak üzere 10 gün önce 500 bin liraya satın alınan ikinci el gulet yat, etkili rüzgarın hakim olduğu bölgede su aldı. Yatın yarısını aşkın bir bölümü sulara gömüldü.

Bodrum'da nisan ayında günübirlik turlara başlamak üzere 10 gün önce 500 bin liraya satın alınan ikinci el gulet yat, etkili rüzgarın hakim olduğu bölgede su aldı. Yatın yarısını aşkın bir bölümü sulara gömüldü.

Bodrum’un Torba Mahallesi Koyu’nda, sahilden 200 metre açıkta demirli olan, İstanbullu işadamı Yılmaz Oğulcan’a ait 18 metre uzunluğundaki ‘Osmanlı’ adlı gulet yat, su alınca büyük bir bölümü denize battı.

Yatın motorunun 4 gün önce değiştirilmek üzere çıkarıldığını belirten Bodrumlu kaptanlardan Oktay Yıldız, “Tekne yaklaşık 1 yıldır orada duruyordu. 10 gün önce satıldığını öğrendik, ardından motoru çıkarıldı. Ardından üç günlük bir fırtına vardı, motoru çıkarıldıktan sonra fırtınada su alıp battı. Teknik bir arıza olabilir yakıt olmadığı için de kirlilik sorunu görünmüyor ilgili makamlara bilgi verdik” dedi. (DHA)