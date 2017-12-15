Bodrum’da bir köpek daha öldürüldü

Bodrum'da, 'Pamuk' adlı Akbaş cinsi sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zehirlenerek öldürüldü.

Bitez’de, bugün sabah yürüyüşüne çıkan restoran işletmecisi Pınar Ertetik (36), ağzından köpükler gelmiş olan bir köpeğin yerde hareketsiz yattığını fark etti. Ertetik, yanına gittiğinde Akbaş cinsi sokak köpeğin zehirlenerek telef olduğunu belirledi. Çevredekilerin ‘Pamuk’ adını verdiği köpeğin, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından verilen, içine tarım ilacı karıştırılmış kıymayı yiyerek zehirlendiği anlaşıldı.

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Son zamanlarda Bitez Mahallesi’nde hayvan katliamının arttığına dikkat çeken Pınar Ertetik, “Birisi av tüfeği ile vuruluyor, diğeri zehirleniyor. ‘Artık yetti’ diyoruz. Bunlar nasıl bir insan? Nasıl bir ruh haline sahipler? İşin kötü yanı, bunları yapanları tespit edemiyoruz” dedi. Ertetik, olayın sorumlularının bulunup, hak ettikleri cezayı çekmesi için polise şikayetçi olduğunu da söyledi.

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Bitez’in Yalı Caddesi’nde, geçen 13 Aralık Çarşamba günü de 4 yaşındaki ‘Dogo’ cinsi ‘Beyaz” isimli sokak köpeği av tüfeğiyle ateş edilerek öldürülmüştü. DHA