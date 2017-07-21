Ege’de 6,3’lük korkutan deprem

Türkiye'nin Batı bölgesi Muğla merkezli depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) saat 01.31'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.3 olarak açıklarken, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsi ise 6.2 olarak duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’ndan alınan bilgiye göre saat 01.31’de merkez üssü Muğla’nın Gökova İlçesi’nde 6.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Muğlanın yanısıra Ege bölgesi ile Akdeniz’in bazı bölgelerinden de hissedildi. Depremi hisseden bölgelerde vatandaşlar indişe ile sokaklara çıkarken, can kaybı ve hasar konusunda belediye ve ekipler çalışmalara başladı. Kandilli rasathanesi depremi 6,2 olarak revize etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 6.3 ve merkez üssünü ise Muğla’nın Datça ilçesi olarak açıkladı.

Canlı yayına telefonla katılan İTÜ Öğretim Görevlisi Okan Tüysüz;

‘Depremin olduğu yer Kos adası Bodrum ve Datça arasında deniz adasında bulunan alan. Çevresinde çok sayıda aktif fayın olduğu bir bölge. Depremim büyüklüğü 6.6 olarak veriliyor. Depremin derinliği için 6 ila 10 kilometre veriliyor. Geçmişte de çok sayıda depremin olduğu bölgedir. Özellikle yakın çevresinde hasar yaratmasını beklediğimiz bir büyüklüktür. Bodrum, Datça ve Kos adaların bulunduğu çevrelerde kötü yapılmış binalarda hasar oluşturmasını bekliyor.’

ARTÇI SARSINTI OLACAK MI ?

‘6.6’lık depremin arkasından 5.6’ya varan depremler beklenir. Hasar görmüş yapılar içerisine girilmemesi geriyor. Bunun hemen olması gerekmez. Önümüzdeki günler içerisinde de olabilir.’

MUĞLA VALİSİ CİVELEK AÇIKLAMA YAPTI

Muğla valisi Esengül Civelek, katıldığı canlı yayında ‘Su ana kadar deprem sonrası intikal eden herhangi bir olumsuzluğumuz yok. Ancak depremin getirdiği korku ile vatandaşlarımız sokaklarda. Korkunun etkisiyle atlayan vatandaşlarımızdan incinmeleri olanlar hastaneye geldi. Kent genelinde olumsuz bir durum yok. Kent genelinde depremin etkisiyle olumsuz herhangi bir durum yaşanmıyor. Ancak çok yeni yeni olması nedeniyle de detaylı bir çalışma yapıyoruz. Köylerimizden muhtarlarımızdan gelen bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur.’ dedi.