Bodrum’da korkutan yangın! Evlere 50 metre kaldı

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde bu akşam makilik alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevlerin yerleşim yerlerine 50 metre kadar yaklaştığı yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Bodrum İlçesi Bağla Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, bugün saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 8 itfaiye, 6 arazöz ve 30 orman işçisi yangına müdahale etti.

Alevler, yaklaşık 1600 konutun bulunduğu 50’nci Yıl Sitesi, Bank Ev, Kartur Sitesi ve Kumsu Köy Tatil Siteleri’ne 50 metre kadar yaklaşınca çevrede güvenlik önlemi aldı.

Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle yangına müdahalede güçlük yaşanırken, Bodrum-Bala ve Akyarlar yolundaki trafik de kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

İlk belirlemelere göre 6 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. DHA