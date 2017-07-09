Bodrum ve Silivri’de yangın: 12 hektarlık alan kül oldu

Bodrum'da, bir mobilya mağazasının atıklarını imha etmek için yaktığı ateş nedeniyle makilik alanda çıkan yangın, yakındaki tarım arazilerine de sıçradı. 2 saatte kontrol altına alınan yangında 7 hektar tarım arazisi ile 5 hektarlık makilik alan zarar gördü. İstanbul'un Silivri ilçesinde de çıkan yangında yaklaşık 30 dönümlük buğday tarlası kül oldu.

Bodrum’un kırsal Yukarı İslamhaneleri Mahallesi’ndeki makilik alandan, bugün saat 15.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Rüzgarında etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Zeytin ve incir ağaçlarıyla kaplı tarım arazilerine de sıçrayan yangın paniğe neden oldu.

Köylüler, ahırlarındaki hayvanlarını dışarı çıkarıp, uzaklaştırırken bölgeye Bodrum İtfaiye Grubu’na ait 6 yangın söndürme aracı, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 helikopter, 1 uçak ile Bodrum Orman İşletme Şefliği’ne ait 4 arazöz ve 40 orman işçisi sevk edildi. bir mobilya mağazasının atıklarını imha için yakılan ateş nedeniyle çıktığı belirlenen yangına, çevredeki vatandaşlar da, kazma, kürek, tırmık ve bahçe hortumları ile müdahale ederek destek verdi. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle alevleri söndürmekte güçlük yaşandı.

Yangının hızla büyüdüğünü belirten çiftlik sahibi 45 yaşındaki Nilüfer Kaya, “Alevler birden büyüdü çiftliğin içine kadar girdi. Hayvanları zor kurtardık. Arazilere ara yolların açılmamış olması, müdahaleyi güçleştirdi. Herkes elinden geleni yapıyor ama bugün işimiz çok zor çünkü rüzgar fazla” dedi. Jandarma ve zabıta ekipleri alevlerin yaklaştığı yerleşim alanlarına yakın bölgelerde tedbir almaya başladı. Alevlerin Akyarlar ve Bala mahallelerine doğru ilerlediği belirtildi.

ALEVLER 12 HEKTAR ALANI KÜLE ÇEVİRDİ

Yangın, söndürmek için takviye olarak gelen 1 uçağın da desteğiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahale ile güçlükle söndürülebilen yangında ilk belirlemelere göre 7 hektar tarım arazisi ile 5 hektarlık makilik alan zarar gördü. Bölgede tarlası olan Tennur Saydam, zararlarının tespit edilmesini istediğini söyledi.

Öte yandan, mobilya mağazasının arkasındaki atıkları imha etmek için yakarken neden oldukları yangını söndürmek isterken yaralanan ve Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 işçi de tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

SİLİVRİ’DE DE 30 DÖNÜMLÜK EKİLİ ALAN YANDI

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 15.00 sıralarında Silivri'nin Büyükılıçlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çevrede piknik yapanlardan kaynaklanan yangına ilk müdahale İBB Büyükkılıçlı Gönüllü İtfaiye ekipleri tarafından yapıldı. Olay yerine gelen Silivri İtfaiyesi ekipleri de ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında yaklaşık 30 dönümlük buğday tarlası kül oldu.

Yangının piknikçilerin yaktığı ateşten çıktığını kaydeden Büyükkılıçlı Muhtarı Ahmet Mutlu, “Bugün saat 15.00 sıralarında piknikçiler yaktıkları ateşi söndürememişler, durumu bize bildirdiler, biz de İtfaiyeye haber verdik. Maalesef vatandaşımıza ait buğday tarlası kül oldu. Ormanımız da yandı. Bir cahil insanın yüzünden ne hale geldi ormanımız. Burası piknik alanı değil, böyle alanlarda piknik yapılmasının yasaklanması gerekir” dedi. DHA/İHA