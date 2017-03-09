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Bodrum’u sel vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
16:149 Mart 2017
Gündem
Bodrum’u sel vurdu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Bodrum'da fırtınanın ardından başlayan sağanak yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak dereye döndü. Dereye dönen sokaklarda vatandaşlar ve araçlar zor anlar yaşadı. Bodrum merkez başta olmak üzere Gümbet, Yalıkavak, Bitez ve Ortakent mahalleleri su taşkınları yaşandı.

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Özellikle Turgutreis mahallesinde birçok evi ve işyerini su ile doldu. Çevrede bulunan esnaflar ise kum torbaları ile dükkanlarını basan yağmur sularını engellemeye çalıştı. İtfaiye ve Muski ekipleri su basan evlerin pompa yardımı ile sularını boşalttı. İş makinelere su basan yollarda çalışma başlattı. Bazı araçlar ise suya kapılarak sürüklendi. Sürüklenen araçları iş makineleri ile çıkarıldı.

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Bodrum Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 24 saate 70 kg yağış düştüğü öğrenildi. Sağanak yağışın aralıklara bir süre daha devam edeceği bildirildi. Belediye şiddetli yağmur nedeniyle vatandaşları uyardı.

İHA

Son güncelleme: 16:1509.03.2017
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