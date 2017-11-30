Boğaziçili doçent evinde ölü bulundu

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Aksan evinde ölü bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Aksan Etiler’deki evinde ölü bulundu. Sağlık ekipleri Aksan’ın kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark Genel Müdürü, Yard. Doç.Dr. Emre Aksan Etiler’deki evinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde eve gelen temizlik görevlisi Aksan’a seslenmesine rağmen ses gelmedi. Aksan’ı banyoda cansız şekilde bulan görevli, komşulardan ve site yönetiminden yardım istedi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk incelemede Aksan’ın vücudunda şüpheli bir bulguya rastlamadı. Emre Aksan’ın kalp krizi geçirmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Acı haberi alarak eve gelen yakınları gözyaşı döktü. 78 yaşındaki Emre Aksan’ın Etilerdeki evinde yalnız yaşadığı öğrenildi. Bahçıvan Turan Budak, “Emre hocanın evinde çalışan kadın sabah eve geliyor. Hocayı ölü bulmuş. Biz gittik. Sağlık ekipleri geldi. Büyük ihtimal kalp krizi geçirmiş dediler” dedi.

Emre Aksan’ın cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesine kaldırıldı.

DHA