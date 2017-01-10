Boğaz’ın terası için tehlike çanı çalıyor

Üsküdar Belediye Meclisi, 3 Ocak’taki oturumunda eşsiz bir İstanbul Boğazı manzarasına sahip Nakkaştepe’deki askeri alan için tepki çeken bir karara imza attı.

Üsküdar Belediye Meclisi, 3 Ocak’taki oturumunda eşsiz bir İstanbul Boğazı manzarasına sahip Nakkaştepe’deki askeri alan için tepki çeken bir karara imza attı.

Belediye Meclisi'nin Bütçe ve Hukuk komisyonları tarafından hazırlanan ortak rapor ile Üsküdar'da bulunan Boğaz Köprüleri Uçaksavar Tabur Komutanlığı kullanımındaki alan için 15. Füze Üs Komutanlığı ile belediye arasında protokol hazırlanabilmesi amacıyla belediye başkanına yetki verildi. Meclis'teki CHP grubunun hayır oyu verdiği karar oy çokluğu ile kabul edildi.

‘YETKİSİ YOK'

Karara itiraz eden CHP'li Meclis Üyesi Nezih Küçükerden, “Yaklaşık 200 bin metrekarelik bu parsel, Boğaz'ı koruyan askeri birlik tarafından kullanılıyor. İçeriğini bilmediğimiz protokol için belediye başkanına yetki verildi ama burası Boğaziçi ön görünümünde olduğu için İmar Kanunu'na göre ilçe belediyesinin burada hiçbir yetkisi yok” dedi.

Belediyenin burada gelecekte nasıl bir tasarrufta bulunacağını bilmedikleri için ret oyu verdiklerini söyleyen Küçükerden “Bize komisyonda Kirazlıtepe'deki yol genişletmesi için düzenleme yapılacağını açıkladılar. Ama önümüze gelen teklif askeri birlik ile yapılacak protokol içindi. Protokolün sadece Kirazlıtepe'deki yol genişletmesini kapsayacağının rapora eklenmesini istedik ama kabul etmediler. Anlaşılıyor ki parselin tamamına ilişkin bir düzenleme yapılacak.

‘TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Kirazlıtepe'deki yol alanı da Boğaziçi ön görünümünde. İlçe belediyesinin ona da yetkisi yok. Yol genişletmek için de protokole gerek yok. Biz bu değişikliğin takipçisi olacağız” dedi.

CHP'li Nezih Küçükerden “Boğazın terası konumundaki Nakkaştepe'nin yok olmasını istemiyoruz. Oranın bitki örtüsüyle korunması gerek. Askeri alan içinde kaldığı için senelerce dokunulmadı. Bölgede ciddi bir bitki örtüsü ve ağaçlar var” diye konuştu.