Bolu 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

Referandum Türkiye'nin gündeminde ilk sıraya yerleşti, evet mi çıkacak hayır mı sorusu en çok sorulan sorunun başında geliyor. Peki Bolu’da referandum sonuçları ne olacak? Bolu önceki referandumda hangi cevabı verdi? Bolu önceki seçimlerde hangi cevabı verdi?
BOLU 2010 REFERANDUM SONUÇLARI
Bolu 2010’da gerçekleşen referandumda evet demişti. Bolu referandum sonuçlarına göre, 198973 seçmenden 168960 kişi oy kullanmış, referanduma katılım oranı %86,64 olmuştu.
EVET: % 65.43
HAYIR: % 34.56
BOLU 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SONUÇLARI
2014’te gerçekleşen seçimlerde Türkiye cumhurbaşkanını seçmişti. Bolu cumhurbaşkanlığı seçimi sunuçları şu şekilde oldu:
Ekmeleddin İhsanoğlu: % 32,26
Recep Tayyip Erdoğan: % 66,13
Selahattin Demirtaş: % 1,61
BOLU 2015 SEÇİM SONUÇLARI
2015 Kasım’da gerçekleşen seçimlerde Bolu sonuçları şu şekilde:
AKP: % 62,8
CHP: % 15,2
MHP % 18,4
HDP % 0,9