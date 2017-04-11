Bolu 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

Bolu'da referandum sonuçları ne olacak? Türkiye'nin tarihinde kritik bir önemi olacak olan 16 Nisan'a kısa bir süre kaldı. Referandumda Bolu hangi cevabı verecek? Bolu daha önceki referandum da hangi cevabı verdi? En son seçimlerde Bolu'da hangi sonuçlar çıktı? İşte referandumda Bolu'yla ilgili ayrıntılar...

Referandum Türkiye'nin gündeminde ilk sıraya yerleşti, evet mi çıkacak hayır mı sorusu en çok sorulan sorunun başında geliyor. Peki Bolu’da referandum sonuçları ne olacak? Bolu önceki referandumda hangi cevabı verdi? Bolu önceki seçimlerde hangi cevabı verdi?

BOLU 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

Bolu 2010’da gerçekleşen referandumda evet demişti. Bolu referandum sonuçlarına göre, 198973 seçmenden 168960 kişi oy kullanmış, referanduma katılım oranı %86,64 olmuştu.

EVET: % 65.43

HAYIR: % 34.56

BOLU 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SONUÇLARI

2014’te gerçekleşen seçimlerde Türkiye cumhurbaşkanını seçmişti. Bolu cumhurbaşkanlığı seçimi sunuçları şu şekilde oldu:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 32,26

Recep Tayyip Erdoğan: % 66,13

Selahattin Demirtaş: % 1,61

BOLU 2015 SEÇİM SONUÇLARI

2015 Kasım’da gerçekleşen seçimlerde Bolu sonuçları şu şekilde:

AKP: % 62,8

CHP: % 15,2

MHP % 18,4

HDP % 0,9

2017 referandum sonuçları: Türkiye geneliİLGİLİ HABER Anayasa değişikliği maddeleri: Referandumla hangi anayasa maddeleri değişecek?