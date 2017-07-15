Bolu Dağı’nda yoğunluk!

TEM Otoyolu'nda Bolu Dağı geçişinde devam eden yol çalışmaları nedeniyle ulaşımın sağlandığı D-100 karayolu'nun Ankara yönünde araç yoğunluğu yüzünden uzun kuyruk oluştu.

TEM’in Bolu Dağı Tüneli’ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant kavşakları arası Ankara yönü, üst yapı yenileme çalışmaları kapsamında geçen 4 Temmuz’da ulaşıma kapatıldı. Ulaşım, 4 Temmuz’dan bu yana D-100 Karayolu’ndan sağlanıyor. 14 Temmuz’da bitirilmesi planlanan TEM’deki çalışma uzayınca, bugün D-100 Karayolu’nda yoğunluk yaşandı. Hafta sonunda trafikteki araç sayısının artmasıyla birlikte özellikle akşam saatlerine doğru D-100 karayolu kilitlendi. Kaynaşlı’dan itibaren Bolu Dağı’nı tırmanan sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Trafik zaman zaman durunca sürücüler, TEM’in 10 günü aşkın süredir açılmamasına tepki gösterdi. Bir sürücü, ulaşımın TEM’in İstanbul tarafından çift yönlü olarak sağlanabilecekken bunun yapılmadığını söyleyerek, “Neden bize bu rampayı tırmanmak zorunda bırakıyorlar anlamıyorum. İstanbul yönünde çift yönlü ulaşım sağlanabilirdi. Rezil olduk, perişan olduk” dedi.

TEM’deki çalışmanın 16 Temmuz’da tamamlanarak yolun yeniden ulaşıma açılacağı belirtildi. DHA