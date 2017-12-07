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Bolu’da Kurmay Albay FETÖ’den gözaltına alındı

Diyarbakır merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay M.Y. Bolu'da gözaltına alındı.

21:227 Aralık 2017
Gündem
Bolu’da Kurmay Albay FETÖ’den gözaltına alındı
Diyarbakır merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay M.Y. Bolu'da gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bolu 2’nci Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Kurmay Albay M.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kurmay Albay M.Y.’yi evinde gözaltına aldı. Kurmay Albay M.Y. Bolu’daki işlemlerinin ardından Ankara’ya gönderildi. M.Y.’nin Diyarbakır’a götürüleceği öğrenildi.  DHA

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