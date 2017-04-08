Bolu’da Nisan karı

Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu, kent merkezinde yeşil alanlar beyaza büründü. Kent sakinleri Nisan ayında yağan karın şaşkınlığını yaşadı.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan yağmur yağışı sabah erken saatlerde kara dönüştü. Lapa lapa yağan kar ile birlikte kent merkezinde yeşil alanlar beyaza büründü.

Bazı mahallelerde araçların üzerinde biriken kar kalınlığı 4-5 santime ulaştı. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, Nisan ayında lapa lapa yağan karın şaşkınlığını yaşadı. Kar yağışı altında yürüyerek iş yerlerine giden vatandaşlar şemsiyeleriyle korundu. Bazıları da Nisan ayında yağan kar manzarası eşliğinde selfie çekti.

Kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Abant Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı. Abant’ta kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Kar yağışı TEM ve D-100 Karayolu’nun Bolu Dağı geçişinde ise ulaşımı yavaşlattı.

DHA