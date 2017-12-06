Bolu’da, TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 6 yaralı

Bolu’da, TEM Otoyolu Yeniçağa İlçesi mevkiinde kar küreme aracı, yolcu otobüsü ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Trafik İstanbul istikametine tek şeritten veriliyor.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Yeniçağa İlçesi mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün geceden itibaren devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle otoyolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 28 K 8727 plakalı kar küreme aracı Yeniçağa rampasında devrildi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen kar küreme aracının tuz yüklü kasası yola savrulmasıyla, İstanbul istikametine seyir halinde olan Gökhan Topçu idaresindeki 61 S 1896 plakalı yolcu otobüsü ile Mehmet Sarı yönetimindeki 10 CFA 36 plakalı minibüse çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında yolcu otobüsünde bulunan 4 kişi ile kar küreme aracındaki 2 personel yaralandı. Yaralanan 6 kişi olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki çeşitli hastanelere götürüldüler.



Ulaşım tek şeritten sağlanıyor

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan otoyolda, yolcu otobüsünün yol ortasından kaldırılması sırasında otobüsü çekmeye çalışan bir diğer kar küreme aracı da bariyerlere çarptı. Yolcu otobüsünün yol kenarına alınmasıyla trafik İstanbul istikametine tek şeritten verilmeye başlandı. BOLU (İHA)