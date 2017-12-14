Bomba yüklü minibüsle ilgili flaş gelişme

İSTANBUL TEM Polisi'nin Bahçelievler'deki operasyonunda ele geçirilen bombalı araçla ilgili 3'ükadın 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyonda MİT'le koordineli gerçekleştirildiği belirtildi. Hedefin, asker ve polis olduğu dile getirildi.

İstanbul TEM Polisi dün Bahçelievler’de önemli bir operasyon düzenledi. Arama yapılan bir minibüste yoğurt kutuları içerisinde 60 kilo patlayıcı ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yajalandı. Operasyon sonrasında dün 1 şüpheli daha yakalandı. TEM Polisi gece boyunca operasyonlarına devam etti. Sabaha karşı yeni operasyonlar düzenlendi. Üçü kadın 8 süpheli daha yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenilirken o olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İddiaya göre, bombalı araç bilgisi MİT ve Emniyet Istihbarat birimlerince tespit edildi. TEM ekipleri yoğun bir çalışmayla o aracı tespit etti. Aracın, park ettiği noktada pusu kuran TEM Polisi bir süre fiziki takil yaptı. Şüpheli aracı almaya gidince operasyon düzenlendi. Şüpheli gözaltına alındı.

JAMMER KULLANILDI

Operasyon anında, sinyallerin kesilmesi jammer kullanıldı. Bomba imha ekipleri aracı açtı. İçeriye giren ekipler, Balık taşınan köpüklerle karşılaştı. Yangın tüplerinin içinde ise patlayıcı olduğu belirlendi. Yangın tüplerinin içerisinde ise patlayıcı olduğu belirlendi. Ele geçirilen bombanın cinsinin RDX, PTN ve HMX olması, eylem hazırladığının boyutunu da ortaya koydu. Fabrikasyon tipi bomba olan RDX daha önce Beşiktaş’ta 39 Polisin şehit olduğu hain saldırıda kullanılmıştı.

HEDEF POLİS VE ASKER

Polis, teröristlerin hedefinin, polis ve asker olduğunu da ortaya koydu. Bombaların ise PKK’nın kırsal bölgesinden getirildiği dile getirildi. Ele geçirilen patlayıcıların çok güçlü olduğu, bilye ve çivilerle kuvvetlendirildiği, eylemin engellenmesinin büyük bir faciayı önlediği belirtildi.