Bombalı araçtaki terörist ‘Aktütün’ saldırısında yer almış

İstanbul'da Bahçelievler'de bombalı araçla saldırı hazırlığında yakalanan PKK'li terörist Hamza D.'nin 17 askerin şehit düştüğü Aktütün saldırısına katıldığı ortaya çıktı. Hamza D. ve 11 şüpheli tutuklandı.

İstanbul’da MİT ve Emniyet birimleri 13 Aralık’ta, PKK’nın bombalı eylem hazırladığını engellemeyi başardı. İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri bomba yüklü aracı Bahçelievler’de ele geçirdiği o operasyonda PKK’lı terörist, Hamza D. gözaltına alındı. Hamza D.’den yola çıkan polis, 20 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

KALLEŞ SALDIRI

Şüpheliler Emniyet’teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklandı. Bombalı araç eylemini gerçekleştirmeyi planladığı öne sürülen Hamza D.’nin 9 yıl önce, Aktütün karakoluna gerçekleştirilen kalleş saldırıda yer aldığı ortaya çıktı.

17 ŞEHİT VERDİK

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde Aktütün Karakolu’na 6 Ekim 2008 günü düzenlenen hain saldırıda 17 asker şehit düşmüştü. Türkiye’yi yasa bürüyen hain saldırıda 20 askerimiz de yaralanmıştı.

Bölücü terör örgütü PKK’nın 600 kişiyle gerçekleştirdiği saldırıda, 20 terörist öldürülmüştü. Hamza D.’nin de o saldırıda yer aldığı kimliğini ortaya çıkarmamak için de başkası adına düzenlenmiş sahte belge kullandığı öğrenildi.